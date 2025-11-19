TikTok: Οι χρήστες θα μπορούν να περιορίζουν την προβολή AI περιεχομένου

Το TikTok δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να περιορίσουν την προβολή περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη στη ροή τους, καθώς αποκάλυψε ότι η πλατφόρμα φιλοξενεί πάνω από 1 δισ. βίντεο παραγόμενα από AI.

Η αλλαγή, η οποία δοκιμάζεται τις επόμενες εβδομάδες πριν από την παγκόσμια διάθεση, έρχεται σε μια περίοδο όπου νέα εργαλεία δημιουργίας βίντεο – όπως το Sora της OpenAI και το Veo 3 της Google – έχουν οδηγήσει σε έκρηξη περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης στο διαδίκτυο.

Τον Αύγουστο, ο Guardian αποκάλυψε ότι σχεδόν ένα στα δέκα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα κανάλια του YouTube παγκοσμίως δείχνει αποκλειστικά βίντεο που έχουν παραχθεί από AI. Πολλά από αυτά εντάσσονται στην κατηγορία «AI slop», έναν όρο για περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας, μαζικής παραγωγής, που συχνά είναι παράλογο ή σουρεαλιστικό.

Η Τζέιντ Νέστερ, διευθύντρια δημόσιας πολιτικής για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα του TikTok στην Ευρώπη, δήλωσε: «Ξέρουμε από την κοινότητά μας ότι πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν περιεχόμενο φτιαγμένο με εργαλεία AI — από ψηφιακή τέχνη μέχρι επιστημονικές εξηγήσεις — και θέλουμε να δώσουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να βλέπουν περισσότερο ή λιγότερο από αυτό, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους».

Το TikTok, το οποίο ανακοίνωσε την αλλαγή στο ετήσιο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Εμπιστοσύνης και Ασφάλειας στο Δουβλίνο, είπε ότι πλέον υπάρχουν 1,3 δισ. βίντεο στην πλατφόρμα που φέρουν ετικέτα ότι έχουν παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Συνολικά, πάνω από 100 εκατομμύρια βίντεο ανεβαίνουν καθημερινά στο TikTok, καθιστώντας το AI περιεχόμενο ένα μικρό ποσοστό του συνόλου.

Οι χρήστες θα μπορούν να μειώσουν ή να αυξήσουν την ποσότητα AI περιεχομένου που βλέπουν ανοίγοντας τη ρύθμιση «manage topic» στην εφαρμογή και επιλέγοντας «AI-generated content».

Άλλα θέματα που μπορούν ήδη να αυξηθούν ή να μειωθούν μέσω του φίλτρου περιλαμβάνουν επίκαιρα, μόδα, ομορφιά και χορό.

Οι οδηγίες του TikTok απαιτούν από τους δημιουργούς να επισημαίνουν ως «ρεαλιστικό» το περιεχόμενο που έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ απαγορεύονται τα επιβλαβή deepfakes δημόσιων προσώπων ή γεγονότων κρίσης. Οποιοδήποτε ρεαλιστικό βίντεο AI δεν φέρει την κατάλληλη σήμανση μπορεί να αφαιρεθεί βάσει των κανόνων της κοινότητας.

Επιπλέον, η εφαρμογή θα προσθέτει πλέον ένα υδατογράφημα «AI-made» σε περιεχόμενο που δημιουργείται με τα δικά της εργαλεία AI ή επισημαίνεται από μια βιομηχανική πρωτοβουλία αναγνώρισης AI περιεχομένου, που ονομάζεται C2PA. Το TikTok είπε ότι αυτή η κίνηση θα βοηθήσει να αποτραπεί η προσπάθεια των χρηστών να αποφύγουν τη διαδικασία επισήμανσης.

Το TikTok εγκαινιάζει επίσης ένα ταμείο 2 εκατ. δολαρίων για την εκπαίδευση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα χρηματοδοτεί ειδικούς και οργανισμούς όπως το Girls Who Code, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που διδάσκει προγραμματισμό και ρομποτική, ώστε να δημιουργούν εκπαιδευτικό περιεχόμενο για υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από Guardian