Ελλάδα: Στους ουραγούς της Ευρώπης στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Η Ευρώπη κινείται με ταχύτητα προς την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, όμως η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ πίσω, σύμφωνα με νέα έκθεση της Microsoft.

Από τότε που λανσαρίστηκε το ChatGPT το 2022, περισσότεροι από 1,2 δισ. άνθρωποι παγκοσμίως έχουν χρησιμοποιήσει εργαλεία ΑΙ – ένας ρυθμός υιοθέτησης ταχύτερος ακόμη και από το διαδίκτυο ή τα smartphones. Στην ΕΕ, όμως, η εικόνα διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Μόλις το 17,7% των πολιτών χρησιμοποιεί τακτικά τεχνητή νοημοσύνη, είτε στην εργασία είτε στην καθημερινότητα.

Χειρότερα ποσοστά εμφανίζει μόνο η Ρουμανία (15,3%).

Η απόσταση από τις χώρες που πρωταγωνιστούν είναι εντυπωσιακή:

Ιρλανδία: 41,7%

Γαλλία: 40,9%

Ισπανία: 39,7%

Εκτός ΕΕ, η Νορβηγία ξεπερνά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με 45,3%, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει 36,4%.

Γιατί μένει πίσω η Ελλάδα

Η Microsoft σημειώνει ότι η υιοθέτηση ΑΙ συνδέεται άμεσα με το επίπεδο της οικονομίας, τις ψηφιακές υποδομές, τη συνδεσιμότητα και την επάρκεια εκπαίδευσης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η χρήση ΑΙ φτάνει:

23% στις ανεπτυγμένες οικονομίες,

13% στις αναπτυσσόμενες.

Η έκθεση επισημαίνει ότι σχεδόν 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε υποδομές, γρήγορο ίντερνετ ή τεχνολογική εκπαίδευση παραμένει εμπόδιο. Η Ελλάδα, αν και μέλος της ΕΕ, φαίνεται να επηρεάζεται από μέρος αυτής της «ψηφιακής ανισότητας».

Με πληροφορίες από Euronews