Το καταπραϋντικό βότανο που ενυδατώνει το ξηρό δέρμα και ανακουφίζει από τον πόνο

Υπάρχει ένα βότανο που καταπραΰνει, ενυδατώσει το ξηρό δέρμα και ανακουφίζει από τον πόνο στις αρθρώσεις.

«Ο ευκάλυπτος δεν είναι μόνο καλός για τα κοάλα. Το αυστραλιανό βότανο μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να ενυδατώσουν το ξηρό δέρμα και να ανακουφιστούν από τον πόνο στις αρθρώσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς» γράφει ο Ιndependent.

Ενώ τα φύλλα του ευκαλύπτου είναι τοξικά για την κατανάλωση από τον άνθρωπο, τα φύλλα παράγουν ένα ισχυρό αιθέριο έλαιο που μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια στο σώμα όταν αναμειχθεί με λοσιόν ή φυτικό έλαιο.

Το έλαιο χρησιμοποιείται συνήθως στην αρωματοθεραπεία και μπορεί να βοηθήσει στην ενδυνάμωση του εξωτερικού στρώματος του δέρματος και στο «κλείδωμα» της υγρασίας, σύμφωνα με εταιρεία περιποίησης δέρματος.

«Αυτά τα αιθέρια έλαια είναι συμπυκνωμένα φυτικά εκχυλίσματα», εξήγησε η Δρ. Melissa Young της Κλινικής Cleveland. «Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους, από απλή εισπνοή έως χρήση με μασάζ και τοποθέτηση στο μπάνιο».

Χρησιμοποιείται ιατρικά και σε τελετές εδώ και χιλιάδες χρόνια, με τον ευκάλυπτο να έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Μάλιστα, Αιγύπτιοι και Νοτιοκορεάτες ερευνητές λένε ότι η χρήση ευκαλύπτου έχει βοηθήσει άτομα με αρθρίτιδα.

«Η αντιμικροβιακή του δράση βοηθά στην πρόληψη μολύνσεων, ενώ οι αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές του ιδιότητες συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής και του πόνου που σχετίζονται με τα τραύματα», δήλωσαν φαρμακολόγοι στην Αίγυπτο και το Ιράκ τον Ιανουάριο.

Ευκάλυπτος: Πού βοηθά το βότανο

Το έλαιο ευκαλύπτου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά την περίοδο του κρυολογήματος και της γρίπης. Μπορεί να καταπολεμήσει τις μολύνσεις και να ανακουφίσει από την ενοχλητική συμφόρηση. Το έντονο, ξυλώδες άρωμά του ανοίγει τις ρινικές διόδους, διευκολύνοντας την αναπνοή και βοηθώντας το σώμα να διασπάσει τη βλέννα.

Το έλαιο μπορεί επίσης, να βοηθήσει στην αποτροπή των άσχημων έρπητων - και το μόνο που χρειάζεστε είναι μερικές σταγόνες και ένα κουταλάκι του γλυκού φυτικό έλαιο για αραίωση.

«Δεν θέλετε να εφαρμόζετε τα περισσότερα αιθέρια έλαια απευθείας στο δέρμα, εκτός εάν έχετε λάδι φορέα, επειδή θα μπορούσατε να εμφανίσετε εξάνθημα, εγκαύματα ή αλλεργικές αντιδράσεις», δήλωσε η Young, σημειώνοντας ότι τα αιθέρια έλαια δεν ρυθμίζονται από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ.

Οι έγκυες γυναίκες, τα άτομα που έχουν άσθμα και όσοι έχουν πονοκεφάλους ή ημικρανίες θα πρέπει να τα αποφεύγουν, πρόσθεσε.

Ωστόσο, για την πλειονότητα των χρηστών, το έλαιο ευκαλύπτου μπορεί να βοηθήσει στην καταπράυνση του στρες και στην προώθηση της χαλάρωσης όταν χρησιμοποιείται σωστά, αναφέρει η Κλινική του Κλίβελαντ.

Έρευνες από τη Νότια Κορέα διαπίστωσαν ότι το έλαιο ευκαλύπτου έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τα επίπεδα άγχους, όπως διαπίστωσαν το 2014. Η προσθήκη μιας χούφτας σταγόνων σε ένα μπολ με ζεστό νερό «μπορεί να κάνει τη δουλειά και να βοηθήσει».

«Πολλοί άνθρωποι το χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν ένα χαλαρωτικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια των περιόδων κρυολογήματος και γρίπης», δήλωσε στο Prevention η Miranda LaBant, φυσιοπαθητική γιατρός στο Brio-Medical Integrative Cancer Treatment Center στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα.

Με πληροφορίες από Ιndependent