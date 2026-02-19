Καρκίνος του μαστού: Οι γάτες ίσως κρατούν το «κλειδί» για την καλύτερη κατανόησή του

Οι οικόσιτες γάτες θα μπορούσαν να βοηθήσουν την επιστήμη, να κατανοήσει βαθύτερα, πώς αναπτύσσεται ο καρκίνος του μαστού στον ανθρώπινο οργανισμό.

Αυτό προκύπτει από «την πρώτη μελέτη πολλαπλών τύπων καρκίνου σε γάτες», όπως γράφει σε δημοσίευμά του ο Independent, η οποία εντόπισε γενετικές αλλαγές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη θεραπεία της νόσου σε ανθρώπους και ζώα. Σχεδόν το ένα τέταρτο των νοικοκυριών στο Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει τουλάχιστον μία γάτα. Ο καρκίνος αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες ασθένειας και θανάτου στις γάτες, ωστόσο μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ελάχιστα για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται.

Καρκίνος: Η ανάλυση όγκων σε σχεδόν 500 γάτες

Επιστήμονες από το Wellcome Sanger Institute, το Ontario Veterinary College στον Καναδά και το Πανεπιστήμιο της Βέρνης ανέλυσαν όγκους από σχεδόν 500 κατοικίδιες γάτες από πέντε χώρες και εξέτασαν 13 είδη διαφορετικών καρκίνων (μαστού, πνευμόνων, δέρματος, εγκεφάλου κλπ). Καθώς οι καρκίνοι οφείλονται σε γενετικές μεταλλάξεις, οι επιστήμονες αναζήτησαν στο DNA των καρκινικών κυττάρων αλλαγές παρόμοιες με εκείνες που έχουν ήδη εντοπιστεί στους ανθρώπους. Παρατήρησαν πολλές ομοιότητες μεταξύ των δύο ειδών, κυρίως στον καρκίνο του μαστού.

Οι γάτες εκτίθενται σε ορισμένους από τους ίδιους περιβαλλοντικούς κινδύνους καρκίνου με τους ιδιοκτήτες τους, γεγονός που σημαίνει ότι ορισμένες αιτίες καρκίνου μπορεί, τουλάχιστον εν μέρει, να είναι κοινές. Με την αλληλούχιση DNA από δείγματα ιστού που είχαν ήδη συλλεχθεί από κτηνιάτρους για διαγνωστικούς σκοπούς, η μελέτη - που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science - εντόπισε συγκεκριμένες γενετικές μεταβολές που εμφανίζονται συχνά σε καρκίνους των γατών και αντικατοπτρίζουν εκείνες που παρατηρούνται στους ανθρώπους. Για παράδειγμα, βρέθηκαν ομοιότητες μεταξύ των καρκίνων του μαστού στις γάτες και του καρκίνου του μαστού σε γυναίκες.

Καρκίνος: Τα γονίδια «οδηγοί» στη μελέτη με τις γάτες

Οι ερευνητές εντόπισαν επτά γονίδια-οδηγούς (driver genes) που, όταν μεταλλάσσονται, οδηγούν στην ανάπτυξη καρκίνου.

Το πιο συχνό γονίδιο αυτού του τύπου καρκίνου ήταν το FBXW7, το οποίο εντοπίστηκε στο 50% των όγκων στις γάτες. Στους ανθρώπους, οι μεταβολές στο γονίδιο FBXW7 στους όγκους του καρκίνου του μαστού συνδέονται με χειρότερη πρόγνωση - κάτι που παρατηρείται και στις γάτες. Ορισμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα βρέθηκαν να είναι πιο αποτελεσματικά σε μαστικούς όγκους γατών που έφεραν μεταβολές στο FBXW7. Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες θεραπείες για καρκίνους και στα δύο είδη.

Ο καθηγητής Geoffrey Wood, συν-ανώτερος συγγραφέας της μελέτης από το Ontario Veterinary College στον Καναδά, δήλωσε: «Παρά το γεγονός ότι οι οικόσιτες γάτες είναι από τα πιο κοινά κατοικίδια, γνωρίζαμε ελάχιστα για τη γενετική του καρκίνου σε αυτά τα ζώα μέχρι τώρα. Τα κατοικίδιά μας μοιράζονται τον ίδιο χώρο με εμάς, πράγμα που σημαίνει ότι εκτίθενται στους ίδιους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί αναπτύσσεται ο καρκίνος σε γάτες και ανθρώπους, πώς το περιβάλλον επηρεάζει τον κίνδυνο και ενδεχομένως να βρούμε νέους τρόπους πρόληψης και θεραπείας».

Με πληροφορίες από Independent