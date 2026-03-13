Το Tinder συμμαχεί με την τεχνητή νοημοσύνη - Τι αλλάζει στην εφαρμογή γνωριμιών

Το Tinder ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δοκιμάζει μια επιλογή με την ονομασία «Chemistry» («Χημεία»), η οποία χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει στη δημιουργία ταιριάσματος χρηστών μέσα στη δημοφιλή εφαρμογή γνωριμιών.

Το χαρακτηριστικό σύστημα όπου οι χρήστες κάνουν swipe προς τα δεξιά για να δείξουν ενδιαφέρον για προφίλ στο Tinder παραμένει στον πυρήνα της υπηρεσίας που δημιουργήθηκε το 2012, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται μια πιο εξατομικευμένη αναζήτηση ρομαντικής σχέσης, σύμφωνα με το Tinder.

Tinder και τεχνητή νοημοσύνη

«Χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να αναδείξουμε πιο σχετικές διασυνδέσεις και συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη στην ασφάλεια, ώστε οι άνθρωποι να αισθάνονται σίγουροι να κάνουν το επόμενο βήμα», δήλωσε ο Σπένσερ Ρασκόφ, διευθύνων σύμβουλος του Tinder και της μητρικής του εταιρείας Match Group, σε μια ανακοίνωση που παρουσίαζε μια σειρά αλλαγών στην πλατφόρμα.

Το Tinder ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη επέτρεψε στην εφαρμογή να «αποκτήσει καλύτερη αίσθηση της προσωπικότητάς σας, της ατμόσφαιρας που εκπέμπετε και του τι έχει πραγματικά σημασία για εσάς».

Το εργαλείο θα μαθαίνει για τους χρήστες από τις πληροφορίες στους λογαριασμούς τους, ενώ το Tinder σχεδιάζει να επιτρέψει τελικά στους χρήστες να εμπλουτίσουν αυτές τις πληροφορίες απαντώντας σε ερωτηματολόγια και παρέχοντας πρόσβαση σε αρχεία φωτογραφιών, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η «Χημεία» είναι μία από τις νέες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους χρήστες της Tinder να περνούν λιγότερο χρόνο στην εφαρμογή και περισσότερο χρόνο να συνδέονται στην πραγματική ζωή, σύμφωνα με την ανώτερη αντιπρόεδρο προϊόντων Χίλαρι Πέιν.

«Αυτό που θα δείτε είναι περισσότερο μια εξέλιξη που αντανακλά αυτό που αναζητούν οι σύγχρονοι, νέοι χρήστες της εφαρμογής», δήλωσε η Πέιν στο AFP.

Μια λειτουργία μουσικής επιτρέπει στους χρήστες να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα μουσικά γούστα κατά την αναζήτηση υποσχόμενων προφίλ, ενώ μια νέα λειτουργία αστρολογίας ενσωματώνει τα ζώδια ως παράγοντα στην αναζήτηση.

Νέες λειτουργίες

Το Tinder δοκιμάζει επίσης εκδηλώσεις με φυσική παρουσία, όπου οι συνδρομητές στην έδρα του, το Λος Άντζελες, μπορούν να συναντηθούν, καθώς και εικονικά γρήγορα ραντεβού μέσω βίντεο, σύμφωνα με την Πέιν.

«Ακούμε και βλέπουμε ότι η Γενιά Z-plus θέλει να είναι κοινωνική», είπε η Πέιν για όσους γεννήθηκαν στην Εποχή του Διαδικτύου.

«Προσπαθούμε να τους βγάλουμε από τον καναπέ, έξω από τα διαμερίσματά τους και στον πραγματικό κόσμο».

Το Tinder χρησιμοποιεί επίσης τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίζει μηνύματα που ενδέχεται να είναι ακατάλληλα και να σαρώνει πρόσωπα για να ελέγχει αν πρόκειται για πραγματικούς ανθρώπους.

Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε από το περιοδικό Forbes πέρυσι διαπίστωσε ότι το 78% των χρηστών εξέφρασε ότι αισθάνεται συναισθηματικά, ψυχικά και σωματικά εξαντλημένο από τη χρήση πλατφορμών online γνωριμιών.

«Με περισσότερους από τους μισούς χρήστες μας κάτω των 30 ετών, εξελισσόμαστε παράλληλα με μια γενιά που θέλει οι γνωριμίες να είναι πιο αυθεντικές, με λιγότερη πίεση και να αξίζουν τον χρόνο τους», δήλωσε ο Ρασκόφ.

Με πληροφορίες από AFP