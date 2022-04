Καβάφη απήγγειλε Ισραηλινός αστροναύτης κατά την εκτόξευση της Axiom Space

Tους στίχους του Καβάφη επέλεξε στην ιστορική πρώτη ιδιωτική αποστολή που εκτοξεύεται στο διάστημα, ο ένας από τους τέσσερις αστροναύτες του πληρώματος της Axiom Space.

Ο 64χρονος Ισραηλινός, Εϊτάν Στίμπε απήγγειλε στα αγγλικά στίχους από την «Ιθάκη» του Ελληνα ποιητή.

«Θα ήθελα να μοιραστώ λίγα λόγια του Έλληνα ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη πριν ξεκινήσω για αυτό το ταξίδι», έγραψε στο μήνυμά του και παρέθεσε μερικούς στίχους από την «Ιθάκη»:

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.

Το φθάσιμον εκεί είν' ο προορισμός σου.

Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου.

Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·

και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί,

πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,

μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.



O Στίμπε είναι επιχειρηματίας και πριν είχε υπηρετήσει, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, ως πιλότος μαχητικών.

Εκτός από τον Στίμπε, την ομάδα πλαισιώνουν ο 63χρονος Λόπεζ-Αλεγκρία, ο ισπανικής καταγωγής διοικητής της αποστολής της Axiom, ο Λάρι Κόνορ, 70 ετών επιχειρηματίας ακινήτων και τεχνολογίας και πιλότος αεροβατικών από το Οχάιο που ορίστηκε ως πιλότος της αποστολής, αλλά και ο Καναδός επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος Μαρκ Πάθι, 52 ετών.

Η αποστολή εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα το πρωί της Παρασκευής. Το διαστημόπλοιο, το οποίο διαχωρίστηκε από τον πύραυλο αφού έφτασε σε τροχιά, πέρασε περίπου 20 ώρες πετώντας σε τροχιά καθώς έκανε ελιγμούς όλο και πιο κοντά στον ISS.

