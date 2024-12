ΗΠΑ: Γιατί βουλιάζουν τα ψηλά κτίρια στις ακτές της Φλόριντα;

Στη Νότια Φλόριντα, περισσότερες από 30 πολυώροφες πολυκατοικίες και πολυτελή ξενοδοχεία κατά μήκος της ακτής βουλιάζουν με απροσδόκητους τρόπους, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Τα 35 κτίρια που απασχόλησαν τους επιστήμονες, όλα τους κατά μήκος μιας διαδρομής σχεδόν 19 χιλιομέτρων από το Miami Beach έως το Sunny Isles, είχαν βουλιάξει κατά 2 έως 8 εκατοστά.

Περίπου τα μισά από αυτά τα κτίρια χτίστηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια, σύμφωνα με τους επιστήμονες της σχολής Θαλάσσιων και Ατμοσφαιρικών επιστημών του πανεπιστημίου του Μαϊάμι. Η μελέτη δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου.

«Η ανακάλυψη της έκτασης των εστιών καθίζησης κατά μήκος της ακτογραμμής της Νότιας Φλόριντα ήταν απροσδόκητη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής συγγραφέας Farzaneh Aziz Zanjani. «Η μελέτη υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και βαθύτερη κατανόηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων αυτών των δομών».

Δεν είναι ασυνήθιστο για τα κτίρια να βυθίζονται λίγο κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την κατασκευή τους, αλλά οι επιστήμονες χαρακτήρισαν τα ευρήματά τους εκπληκτικά, επειδή ορισμένες από τις αλλαγές σημειώθηκαν αρκετά χρόνια αργότερα.

Όπως διαπίστωσαν, οι παλιρροϊκές ροές και τα κατασκευαστικά έργα σε απόσταση 320 μέτρων από τα κτίρια έχουν συμβάλει στην καθίζηση.

Η μελέτη χρησιμοποίησε δορυφορικές εικόνες για να καταγράψει τις αλλαγές, με την καθίζηση να είναι πιο αισθητή στα κτίρια στο Sunny Isles Beach. Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι τα προκαταρκτικά δεδομένα υποδηλώνουν επίσης βύθιση ή καθίζηση σε πιο βόρειες περιοχές, κατά μήκος των παραλιών των κομητειών Broward και Palm Beach.

Στην μελέτη συμπεριλήφθηκε και η περιοχή Surfside, όπου το κτίριο Champlain Towers South κατέρρευσε τον Ιούνιο του 2021, σκοτώνοντας 98 ανθρώπους. Ωστόσο, η εν λόγω κατάρρευση πιστεύεται ότι προκλήθηκε από σκυρόδεμα που υπέστη φθορά λόγω κακής συντήρησης και λανθασμένου σχεδιασμού.

You've probably already heard of the absolute travesty that happened in Florida a few weeks ago.



The collapse of the Champlain Towers South in Surfside has left at least 95 dead, many more temporarily homeless, and the rest of us horrified and wondering how this happened. pic.twitter.com/Y8TgXEtdXh