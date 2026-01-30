Ιός Nipah: Έχει θνησιμότητα 40 με 50 τοις εκατό - Ποιες οι πιθανότητες να φτάσει στην Ελλάδα

Καθησυχαστική εμφανίστηκε η πρόεδρος Ε.Π.Ε και αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, Ματίνα Παγώνη, αναφορικά με τον ιό Nipah, που έχει ανησυχήσει τις υγειονομικές αρχές στην Ασία.

Όπως επισημαίνει, αυτή τα περισσότερα περιστατικά καταγράφονται σε χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ. Ο λόγος που έχει προκληθεί αναστάτωση στον πληθυσμό των περιοχών αυτών είναι η υψηλή θνησιμότητα του ιού, η οποία εκτιμάται περίπου στο 40%. Η Ματίνα Παγώνη υπογράμμισε τη σημασία των μη κατάλληλων συνθηκών ζωής σε ορισμένες από αυτές τις χώρες, γεγονός που ευνοεί την εξάπλωση του ιού.

Ιός Nipah: Πώς μεταδίδεται

Η μετάδοση γίνεται κυρίως από ζώο σε άνθρωπο, με τις νυχτερίδες να θεωρούνται η κύρια «δεξαμενή» του ιού. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια, γεγονός που –σύμφωνα με τους ειδικούς– περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο ευρείας διασποράς.

Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στην ιατρική κοινότητα των ευάλωτων χωρών δεν είναι τόσο η μετάδοση, όσο οι επιπλοκές της νόσου. Η πιο σοβαρή από αυτές είναι η εγκεφαλίτιδα, η οποία χαρακτηρίζεται ως η δυσκολότερη επιπλοκή στη διαχείρισή της από τους γιατρούς.

Ιός Nipah: Τι ισχύει για την Ευρώπη

Η μετάβαση του ιού στην Ευρώπη θεωρείται δύσκολη, ακριβώς επειδή η βασική οδός μετάδοσης είναι από το ζώο στον άνθρωπο. «Δεν χρειάζεται ούτε πανικός ούτε ανησυχία», τονίζει η Ματίνα Παγώνη, υπογραμμίζοντας ότι η μετάδοση τέτοιων ιών είναι σπάνια για τη δική μας περιοχή.

Υπενθυμίζει, επίσης, ότι ο συγκεκριμένος ιός είναι γνωστός εδώ και πολλά χρόνια και δεν πρόκειται για κάτι νέο. Απλώς το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν πολλά κρούσματα, γεγονός που –όπως λέει– δικαιολογεί τον φόβο που εκδηλώθηκε στις ευάλωτες περιοχές.

Ιός Nipah: Δεν υπάρχει ακόμη εμβόλιο

Σύμφωνα με την ίδια, προς το παρόν δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό Nipah. Έχουν ξεκινήσει κάποιες πρώιμες, δοκιμαστικές μελέτες για την ανάπτυξή του, ωστόσο βρίσκονται ακόμη στο αρχικό στάδιο, κάτι που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα.

Κλείνοντας, η Ματίνα Παγώνη τονίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον ελληνικό πληθυσμό και χαρακτηρίζει ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι έχουν ήδη εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι στα αεροδρόμια. «Ηρεμία, ψυχραιμία και σωστή ενημέρωση», είναι το μήνυμα που στέλνει.



