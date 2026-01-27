ΔΙΕΘΝΗ
Nipah: Αυστηροποιούνται τα μέτρα ασφαλείας σε αεροδρόμια της Ασίας - Τι είναι ο ιός

Μέχρι σήμερα δεν έχουν εγκριθεί φάρμακα ή εμβόλια για τη θεραπεία της Nipah

The LiFO team
Φωτ: Unsplash
Ξέσπασμα του ιού Nipah στο κρατίδιο Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας έχει προκαλέσει ανησυχία σε τμήματα της Ασίας, με ορισμένες χώρες να αυστηροποιούν τα μέτρα ελέγχου στα αεροδρόμια.

Η Ταϊλάνδη ξεκίνησε ελέγχους επιβατών σε τρία αεροδρόμια που δέχονται πτήσεις από τη Δυτική Βεγγάλη. Το Νεπάλ άρχισε επίσης ελέγχους στις αφίξεις στο αεροδρόμιο του Κατμαντού και σε άλλα χερσαία συνοριακά σημεία με την Ινδία.

Πέντε εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στη Δυτική Βεγγάλη μολύνθηκαν από τον ιό στις αρχές του μήνα, εκ των οποίων ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Περίπου 110 άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί τους έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από ζώα στον άνθρωπο. Έχει πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητας -από 40% έως 75%- ενώ δεν υπάρχει εμβόλιο ή φάρμακο για τη θεραπεία του.

Τι είναι ο ιός Nipah και ποια είναι τα συμπτώματά του;

Ο ιός Nipah μπορεί να μεταδοθεί από ζώα, όπως χοίρους και φρουτονυχτερίδες, στον άνθρωπο. Μπορεί επίσης να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω μολυσμένων τροφίμων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει τον Nipah στις δέκα ασθένειες ύψιστης προτεραιότητας, μαζί με παθογόνους παράγοντες όπως η Covid-19 και ο ιός Zika, λόγω της δυνατότητάς του να προκαλέσει επιδημία.

Η περίοδος επώασης κυμαίνεται από τέσσερις έως 14 ημέρες. Τα άτομα που προσβάλλονται από τον ιό εμφανίζουν ευρύ φάσμα συμπτωμάτων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, κανένα απολύτως.

Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους, εμετό και πονόλαιμο. Σε κάποιους ασθενείς, αυτά μπορεί να ακολουθηθούν από υπνηλία, διαταραχή της συνείδησης και πνευμονία.

Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί εγκεφαλίτιδα, μια συχνά θανατηφόρα κατάσταση που προκαλεί φλεγμονή του εγκεφάλου. Μέχρι σήμερα δεν έχουν εγκριθεί φάρμακα ή εμβόλια για τη θεραπεία της νόσου.

Με πληροφορίες από BBC

