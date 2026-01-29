Nipah: Τι είναι, πού εντοπίζεται και πώς μεταδίδεται ο επικίνδυνος ιός

Ο ιός Nipah είναι μια σοβαρή μεταδοτική ασθένεια, που προκαλεί περιοδικές επιδημίες σε περιοχές της Ασίας.

Αν και ο κίνδυνος για τους περισσότερους ανθρώπους παραμένει πολύ χαμηλός, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε περισσότερα, ιδιαίτερα σε περίπτωση ταξιδιού σε περιοχές όπου κυκλοφορεί.

Μπορεί να μεταδοθεί από ζώα στον άνθρωπο, μέσω μολυσμένων τροφίμων ή απευθείας από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1999 κατά τη διάρκεια επιδημίας σε χοιροτρόφους στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη.

Οι φυσικοί ξενιστές του ιού είναι οι φρουτοφάγες νυχτερίδες, ιδιαίτερα του γένους Pteropus. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία ότι ο ιός μπορεί να προσβάλλει και άλλα ζώα, όπως χοίρους, σκύλους, γάτες, κατσίκες, άλογα και πρόβατα.

Ποια είναι τα συμπτώματα του ιού Nipah;

Η περίοδος επώασης, δηλαδή ο χρόνος από τη μόλυνση μέχρι να εμφανιστούν τα συμπτώματα, είναι συνήθως 4 έως 21 ημέρες, αν και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι μεγαλύτερη.

Τα πρώτα συμπτώματα μοιάζουν με ξαφνική γριπώδη κατάσταση ή πυρετό. Μπορεί να εμφανιστούν πνευμονία ή άλλα αναπνευστικά προβλήματα.

Η πιο σοβαρή επιπλοκή είναι η εγκεφαλίτιδα ή η μηνιγγίτιδα, που εμφανίζεται συνήθως 3 έως 21 ημέρες μετά τα πρώτα συμπτώματα. Αυτή η επιπλοκή χαρακτηρίζει τη μόλυνση από Nipah και σχετίζεται με πολύ υψηλή θνησιμότητα.

Εκτιμάται ότι το 40-75% των ατόμων που μολύνονται από τον ιό Nipah καταλήγουν. Ορισμένοι επιζώντες μπορεί να αντιμετωπίσουν μόνιμες νευρολογικές δυσκολίες, όπως επιληπτικές κρίσεις ή αλλαγές στην προσωπικότητα. Σπανιότερα, ο ιός μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μήνες ή ακόμη και χρόνια μετά την αρχική μόλυνση.

Πού εντοπίζεται ο ιός Nipah;

Χώρες όπου έχουν αναφερθεί κρούσματα περιλαμβάνουν:

Μπαγκλαντές (σχεδόν ετήσια κρούσματα από το 2001)

Ινδία (περιοχές Κεράλα και Δυτική Βεγγάλη)

Μαλαισία

Φιλιππίνες

Σιγκαπούρη

Παρά το γεγονός ότι αντισώματα του ιού έχουν ανιχνευθεί σε νυχτερίδες σε άλλες περιοχές της Ασίας, στη Γκάνα και τη Μαδαγασκάρη, επιδημίες σε ανθρώπους εκτός της Νοτίου και Νοτιοανατολικής Ασίας δεν έχουν καταγραφεί.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένη, εγκεκριμένη θεραπεία για τη μόλυνση από ιό Nipah, ούτε διαθέσιμος εμβολιασμός. Η θεραπεία περιορίζεται σε εντατική υποστηρικτική φροντίδα για σοβαρές περιπτώσεις.



Πειραματικές θεραπείες βρίσκονται σε ανάπτυξη ή σε πρώιμα κλινικά στάδια, όπως μονοκλωνικά αντισώματα, αναστολείς σύντηξης και νέα αντιϊκά φάρμακα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτηρίζει τον ιό Nipah ως απειλή επιδημίας που απαιτεί επείγουσα έρευνα και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων εμβολίων.

Με πληροφορίες από GOV UK