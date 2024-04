Ίλον Μασκ: Αψηφά το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας για το μπλοκάρισμα λογαριασμών στο Χ

Ο Ίλον Μασκ δήλωσε ότι θα αψηφήσει την εντολή του ανώτατου δικαστή της Βραζιλίας, Αλεξάντρε ντι Μοράες, που ζητά από το Χ (πρώην Twitter) να μπλοκάρει ορισμένους λογαριασμούς, με τη μεταξύ τους αντιπαράθεση σχετικά με την ελευθερία του λόγου και την παραπληροφόρηση να κλιμακώνεται.

Η στάση Ίλον Μασκ προκάλεσε την αντίδραση του Μοράες, ο οποίος ανακοίνωσε έρευνα κατά του ιδιοκτήτη του Χ για πιθανή παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, μετέδωσε το Associated Press. Ο Μοράες διέταξε επίσης τη συμπερίληψη του Μασκ σε μια ευρύτερη έρευνα για τις λεγόμενες «ψηφιακές πολιτοφυλακές», όρος που χρησιμοποιείται σε άτομα που κατηγορούνται ότι διαδίδουν παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο για να επιτεθούν σε δημοκρατικούς θεσμούς στη Βραζιλία.

Ο Μοράες, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του ανώτατου εκλογικού δικαστηρίου της Βραζιλίας, έχει πρωτοστατήσει στην καταστολή των fake news, της ρητορικής μίσους και της υποκίνησης μίσους στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, χαρακτηρίζοντας την παραπληροφόρηση ως μοναδική απειλή για τη δημοκρατία της.

Πριν ο Μασκ δεσμευτεί να αψηφήσει τη διαταγή του δικαστή, η διεθνής ομάδα κυβερνητικών υποθέσεων της X δήλωσε ότι η εταιρεία «αναγκάστηκε» από το δικαστήριο να μπλοκάρει ορισμένους λογαριασμούς στη Βραζιλία. «Μας απειλούν με καθημερινά πρόστιμα αν δεν συμμορφωθούμε», προστίθεται στην ανακοίνωση. Δεν έγινε αμέσως γνωστό ποιοι λογαριασμοί επηρεάστηκαν και γιατί, αν και προηγούμενες εντολές κατάργησης έχουν στοχεύσει λογαριασμούς που φέρονται να μεταφέρουν fake news και ρητορική μίσους.

X Corp. has been forced by court decisions to block certain popular accounts in Brazil. We have informed those accounts that we have taken this action.



We do not know the reasons these blocking orders have been issued.



We do not know which posts are alleged to violate the…