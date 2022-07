Ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει σήμερα τη Γη - «Άμεσο χτύπημα»

Μια ηλιακή καταιγίδα προβλέπεται να πλήξει σήμερα την Γη και θα μπορούσε να διαταράξει τα συστήματα πλήγησης GPS και τα ραδιοφωνικά σήματα.

Ο αντίκτυπος ενός «νήματος σαν φίδι» που εκτοξεύθηκε από τον Ήλιο, και η NASA προβλέπει ότι θα συμβεί στις 19 Ιουλίου, θα είναι «άμεσο χτύπημα», σύμφωνα με τη Dr Tamitha Skov, που πρόσθεσε ότι θα πρέπει να «περιμένουμε διαταραχές σήματος στη νυχτερινή πλευρά της Γης».

Επίσης είναι πιθανό το σέλας να είναι ορατό σε ορισμένες περιοχές της Γης.

«Το μοντέλο της NASA προβλέπει πρόσκρουση στις 19 Ιουλίου η οποία θα μπορούσε να διαταράξει το GPS και το ερασιτεχνικό ραδιόφωνο», έγραψε στο Twitter.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU

Ωστόσο, είναι πιθανό η καταιγίδα να έρθει και αργότερα αυτή την εβδομάδα. Η καταιγίδα κατηγορίας G1 – η οποία είναι «μικρή» αλλά θα μπορούσε να επηρεάσει τις λειτουργίες των δορυφόρων – θα μπορούσε να πλήξει τη Γη στις 20 ή 21 Ιουλίου, σύμφωνα με το SpaceWeather.

Η προέλευση της καταιγίδας έρχεται από μια στεμματική εκπομπή μάζας, μια απελευθέρωση πλάσματος και μαγνητικής ενέργειας, η οποία εκτοξεύθηκε από τον Ήλιο στις 15 Ιουλίου, από ένα ασταθές νήμα μαγνητισμού. Αυτές οι εκρήξεις είναι ικανές να απελευθερώσουν 100.000 φορές περισσότερη ενέργεια από όση παράγουν όλα τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής στη Γη κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Οι καταιγίδες αυτές έρχονται καθώς ο Ήλιος βρίσκεται στην ενεργό φάση του 11ετούς ηλιακού κύκλου του, με περιστατικά όπως αυτά να αναμένεται να αυξηθούν σε συχνότητα.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μια τεράστια δομή πλάσματος και μαγνητικού πεδίου αποσπάστηκε από τον Ήλιο.

Confirmed! Magenta & gold #aurora grace the skies over Pierre, South Dakota, USA tonight as this ongoing #solarstorm builds. So glad to know this was your first capture on camera. Thanks for reporting & welcome to the #SpaceWeather community! https://t.co/h1Cvofgo6l