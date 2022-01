Μια εκτόξευση πυραύλου της SpaceX θα μεταφέρει την επόμενη βδομάδα ανθρώπινα μυϊκά κύτταρα στο διάστημα σε μια προσπάθεια να κατανοηθούν καλύτερα οι λόγοι της γήρανσης αλλά και πως μπορούμε να τους επιβραδύνουμε.

Φέροντας το όνομα «MicroAge», η έρευνα διεξάγεται από Βρετανούς ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ. Σύμφωνα με τους ίδιους, βασικός στόχος είναι να αποκαλυφθεί γιατί οι μύες εξασθενούν με το πέρασμα της ηλικίας και πώς θα μπορούσαμε ενδεχομένως να επιβραδύνουμε τη διαδικασία γήρανσής τους στη Γη.

«Οι αστροναύτες στη μικροβαρύτητα χάνουν τη μυϊκή τους μάζα και τη δύναμή τους με πιο γρήγορο ρυθμό σε σύγκριση με όσους είναι στη Γη, παρέχοντας ένα μοναδικό μοντέλο για τον γρήγορο προσδιορισμό των μηχανισμών που κρύβονται πίσω από την απώλεια μυών όχι μόνο στους αστροναύτες, αλλά και σε σχέση με τους ηλικιωμένους», εξήγησε η καθηγήτρια Αν Μακαρντλ από το πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ.

Όπως και στις άλλες εκτοξεύσεις της SpaceX, αυτό το διαστημόπλοιο θα απογειωθεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα και θα συνδεθεί με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) μόλις βρεθεί σε τροχιά. Τα κύτταρα, τα οποία έχουν το μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού, θα υποβληθούν σε διάφορα πειράματα στη μικροβαρύτητα στον σταθμό.

Για να γίνει η αποστολή των κυττάρων, η ομάδα έπρεπε να συρρικνώσει τον ηλεκτρονικό της εξοπλισμό από μέγεθος ενός γραφείου σε μέγεθος ενός πακέτου από τραπουλόχαρτα.

Team @MicroAgeUoL have completed handover of our muscle constructs to NASA after a gruelling and eventful 12 hour integration day. Excited for the launch on Tuesday 🚀🤞. Sam, Kay and Shah were awesome. Watch this space! @LivuniILCaMS @LivUni @spacegovuk @livunieng @livuniHLS pic.twitter.com/sNvo1NNIK8