Η Σαουδική Αραβία επενδύει 3 δισ. στην xAI του Μασκ και αποκτά μερίδιο στη SpaceX

Η Humain, η κρατικά υποστηριζόμενη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε ότι επένδυσε 3 δισ. δολάρια στην xAI του Ελον Μασκ, ενισχύοντας τους οικονομικούς δεσμούς του Ριάντ με τον επιχειρηματία την ώρα που κλιμακώνεται ο διεθνής ανταγωνισμός για υποδομές και εφαρμογές AI.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Humain, η επένδυση έγινε λίγο πριν ο Μασκ γνωστοποιήσει ότι συγχώνευσε την xAI με τη SpaceX. Η σαουδαραβική εταιρεία αναφέρει ότι απέκτησε «σημαντικό μειοψηφικό» ποσοστό στην xAI, το οποίο στη συνέχεια μετατράπηκε σε μετοχές της SpaceX.

Ο χρονισμός μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κερδοφόρος για τη Humain. Ο Μασκ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το ρεπορτάζ, σχεδιάζει δημόσια εγγραφή της ενοποιημένης εταιρείας αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η κίνηση δίνει στη Σαουδική Αραβία συμμετοχή σε έναν κομβικό αμερικανικό ανάδοχο. Η SpaceX, η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής πυραύλων στον κόσμο, έχει ρόλο στα αμερικανικά συστήματα εθνικής ασφάλειας, καθώς εκτοξεύει στρατιωτικούς και κατασκοπευτικούς δορυφόρους. Παράλληλα, λειτουργεί το Starlink, τη μεγαλύτερη υπηρεσία δορυφορικού ίντερνετ, η οποία έχει αποδειχθεί κρίσιμη για την ουκρανική άμυνα.

Η επένδυση εντάσσεται στην προσπάθεια του Μασκ να εξασφαλίσει κεφάλαια και συμμάχους στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης απέναντι σε παίκτες όπως η OpenAI, η Google και η Anthropic. Η xAI έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για μεγάλο data center AI σε συνεργασία με τη Humain στη Σαουδική Αραβία.

Για το Ριάντ, η συμφωνία είναι ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να μετατρέψει τα έσοδα από το πετρέλαιο σε τεχνολογική ισχύ. Η Humain δημιουργήθηκε πέρυσι, με τον ίδιο να αναλαμβάνει την προεδρία της, και υποστηρίζεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο. Η εταιρεία αναπτύσσει data centers, δουλεύει σε chatbots και επενδύει σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Humain έχει συνάψει συμφωνίες με την AMD και τη Cisco για υποδομές data centers, ενώ έχει στηρίξει και τη Luma AI που αναπτύσσει εργαλεία δημιουργίας βίντεο.

Το σχέδιο της Σαουδικής Αραβίας να εξελιχθεί σε κόμβο τεχνολογίας ενισχύεται και από την παρουσία μεγάλων εταιρειών όπως η Microsoft και η Amazon που επεκτείνονται στη χώρα. Oι σαουδαραβικές φιλοδοξίες στην AI διευκολύνθηκαν από συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία επιτρέπει στο βασίλειο να προμηθεύεται αμερικανικούς ημιαγωγούς που απαιτούνται για προηγμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Το Grok του Έλον Μασκ παρά τους περιορισμούς συνεχίζει να παράγει εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου