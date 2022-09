NASA: Αναβλήθηκε ξανά η αποστολή Artemis I λόγω μηχανικού προβλήματος

Μια επικίνδυνη διαρροή εντοπίστηκε στον πύραυλο της NASA, λίγο πριν την εκτόξευση του «Artemis 1», με αποτέλεσμα η αποστολή να ακυρωθεί ξανά.

Το Artemis 1 ήταν έτοιμο να κάνει μια δεύτερη προσπάθεια να εκτοξευτεί, το απόγευμα του Σαββάτου, αφού η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι είχε εντοπίσει και επιλύσει ένα πρόβλημα στον κινητήρα που προκάλεσε την αναβολή της αρχικής προσπάθειας.

BREAKING: NASA has again called off the Artemis I mission because of a mechanical problem https://t.co/G1bIsk7U7J