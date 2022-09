Artemis 1: Έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθεια εκτόξευσης προς τη Σελήνη ο τεράστιος πύραυλος

Καθώς τεχνικά προβλήματα οδήγησαν στην προηγούμενη ακύρωση της εκτόξευσης του τεράστιου πυραύλου «Artemis 1» προς τη Σελήνη, η NASA θα προβεί σήμερα το απόγευμα σε νέα προσπάθεια εκτόξευσης.

Εάν όλα πάνε με βάση τον νέο προγραμματισμό, θα πρόκειται για μια ιστορική στιγμή της NASA καθώς με το πρόγραμμα Artemis η διαστημική υπηρεσία θα επιστρέψει στη Σελήνη 50 χρόνια μετά την τελευταία αποστολή του Apollo.

«Η ομάδα μας είναι έτοιμη», δήλωσε την Παρασκευή ο Τζέρεμι Πάρσονς, αναπληρωτής διευθυντής συστημάτων γείωσης στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι. «Γίνονται καλύτεροι με κάθε προσπάθεια [...] Νομίζω ότι αν ευθυγραμμιστούν οι συνθήκες με τον καιρό, θα πάμε οπωσδήποτε».

Αν και η περιοχή γύρω από την τοποθεσία εκτόξευσης του 209 μέτρων πυραύλου θα είναι κλειστή για το κοινό, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συγκεντρωθούν σε κοντινές παραλίες για να δουν και να ακούσουν αυτό που θεωρείται ως ο πιο ισχυρός πύραυλος που έχει εκτοξεύσει ποτέ η NASA προς το διάστημα.

No matter where you are on Earth, join us tomorrow as we reach out to the Moon.



The two-hour window for Saturday's #Artemis I launch attempt opens at 2:17pm ET (18:17 UTC). Here's your thread on how to tune in: https://t.co/D9RaNErhE0