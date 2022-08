NASA live: Τεχνικά προβλήματα στο «Artemis I» για τη Σελήνη- Αναβλήθηκε η αποστολή

Η πρώτη αποστολή της NASA στη Σελήνη μετά από 50 χρόνια, αναβλήθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Το κέντρο ελέγχου της εκτόξευσης ανέφερε ότι οι μηχανικοί αποστολών της NASA διαμορφώνουν ένα «σχέδιο» για να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα με έναν από τους τέσσερις κινητήρες R-25 στο βασικό τμήμα του πυραύλου Space Launch System.

Ο κινητήρας δεν ανταποκρίνεται σωστά στις προσπάθειες προετοιμασίας του με κρυογονικό προωθητικό ώστε να αυξηθεί η θερμοκρασία του για εκτόξευση και να ξεκινήσει η αποστολή «Artemis Ι».

Για να μπορέσει η NASA να στείλει αστροναύτες ξανά στη Σελήνη, χρειάζεται μια πρώτη επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση του Space Launch System.

Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει τώρα είτε στις 2 είτε στις 5 Σεπτεμβρίου.

Όταν τεθεί σε τροχιά γύρω από τη σελήνη, η κάψουλα Orion, θα είναι κενή. Δεν θα μεταφέρει αστροναύτες, αν και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 4 ανθρώπους. Αυτό θα συμβεί στην επόμενη αποστολή, με το Artemis II.

