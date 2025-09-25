Meta: Εργαλείο AI στο Facebook Dating «κάνει ευκολότερη την εύρεση του έρωτα»

Η Meta θέλει να βοηθήσει τους χρήστες του Facebook να βρουν τον έρωτα, ενσωματώνοντας έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη λειτουργία γνωριμιών της εφαρμογής.

Η εταιρεία δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι «βοηθά τους ανθρώπους να αποφύγουν την κόπωση από το συνεχές swipe» με δύο νέες λειτουργίες που ονομάζονται dating assistant και Meet Cute.

Το Facebook Dating είναι μια δωρεάν υπηρεσία γνωριμιών μέσα στην εφαρμογή του Facebook. Η εταιρεία λέει ότι στόχος της είναι να κάνει «ευκολότερη την εύρεση του έρωτα, φέρνοντας σε επαφή και ξεκινώντας συζητήσεις με ανθρώπους που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα».

Για παράδειγμα, ο νέος βοηθός γνωριμιών μπορεί να προτείνει στους χρήστες ταίρια με παρόμοια ενδιαφέροντα – η Meta αναφέρει ως παράδειγμα «βρες μου ένα κορίτσι από το Μπρούκλιν που δουλεύει στην τεχνολογία» – ή να βοηθήσει τον ίδιο τον χρήστη στη βελτίωση του προφίλ του.

Παράλληλα, η λειτουργία Meet Cute δίνει στους ανθρώπους ένα αυτόματο εβδομαδιαίο «ταίριασμα» που βασίζεται στον αλγόριθμο.

Χαρακτηριστικό είναι ότι λειτουργίες AI έχουν ήδη μπει και σε άλλες εφαρμογές γνωριμιών. Η τεχνολογική εταιρεία Match Group, που βρίσκεται πίσω από το Tinder και το Hinge, έχει αυξήσει τις επενδύσεις της στην AI, χρησιμοποιώντας bots για να προπονούν τους χρήστες που δυσκολεύονται, να βοηθούν στη συγγραφή μηνυμάτων και να προτείνουν ποιες φωτογραφίες να χρησιμοποιήσουν.

Με πληροφορίες από euronews.com