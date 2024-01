Η Ιαπωνία προσελήνωσε το διαστημόπλοιο «Moon Sniper»- Η 5η χώρα που τα καταφέρνει

To ιαπωνικό διαστημόπλοιο «Moon Sniper» έφτασε στην επιφάνεια της Σελήνης σήμερα το απόγευμα.

Το αξιοσημείωτο είναι πως το ιαπωνικό διαστημόπλοιο προσεληνώθηκε ακριβώς στο σημείο που είχε στόχο, γεγονός που δεν είχε ξανασυμβεί. Έτσι, η Ιαπωνία γίνεται η πέμπτη μόλις χώρα του κόσμου που το καταφέρνει αυτό, μετά από τις ΗΠΑ, πρώην ΕΣΣΔ, Κίνα και Ινδία. Από τις διαστημικές αποστολές προσελήνωσης που έχουν πραγματοποιηθεί, μόνο οι μισές είναι επιτυχημένες.

Η προσεδάφιση στο ακριβές σημείο που έχει προεπιλεχθεί βοηθά στην αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσης ενός σκάφους αφού τα σημεία που για αυτόν τον σκοπό είναι πιο ομαλά άρα και πιο ασφαλή. Ταυτόχρονα, έχουν συνθήκες ευνοϊκές για τη λειτουργία του σκάφους όπως για παράδειγμα, να λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας.

Αναμένεται επιβεβαίωση από τη διαστημική υπηρεσία της Ιαπωνίας σχετικά με το εάν ήταν μια ήπια προσελήνωση.

BREAKING: Touchdown! Japan becomes fifth country to land on the moon 🚀



Read more🔗https://t.co/7j4JU43vK4