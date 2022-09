Η Google έβαλε 250.000 δολάρια σε λάθος λογαριασμό - «Δεν με πειράζει αν δεν τα θέλετε πίσω»

Άνδρας έλαβε, κατά λάθος, σχεδόν 250.000 δολάρια από τη Google παρότι δεν είχε διαθέσει τις υπηρεσίες του στον τεχνολογικό κοολοοσό κατά οποιονδήποτε.

Ο Sam Curry, μηχανικός ασφαλείας στην εταιρεία κρυπτονομισμάτων Yuga Labs, ενημέρωσε για την παράξενη πληρωμή μέσω Twitter.

«Πέρασαν σχεδόν 3 εβδομάδες αφότου η Google μου έστειλε, τυχαία, 249.000 δολάρια» αλλά ακόμα δεν έχει λάβει καμία απάντηση από τη Google.

Πλέον διερωτάται εάν μπορεί να επικοινωνήσει κάπως με την επιχείρηση. «Δεν με πειράζει εάν δεν θέλετε να επιστραφούν».

It's been a little over 3 weeks since Google randomly sent me $249,999 and I still haven't heard anything on the support ticket. Is there any way we could get in touch @Google?



(it's OK if you don't want it back...) pic.twitter.com/t6f7v5erli