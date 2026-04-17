Η εξέλιξη του ανθρώπου επιταχύνθηκε τα τελευταία 10.000 χρόνια, σύμφωνα με μελέτη

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη αρχαίου ανθρώπινου DNA δείχνει ότι η εξέλιξη του ανθρώπου δεν έχει επιβραδυνθεί, αλλά αντίθετα επιταχύνθηκε τα τελευταία 10.000 χρόνια.

Οι ερευνητές εντόπισαν εκατοντάδες γενετικές παραλλαγές που εξελίχθηκαν μέσω φυσικής επιλογής σε πληθυσμούς της δυτικής Ευρασίας, δηλαδή στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, μετά την εμφάνιση της γεωργίας. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να επηρέασαν σημαντικά την υγεία και τα χαρακτηριστικά των σημερινών πληθυσμών.

«Βλέπουμε δραματικές αλλαγές», ανέφερε ο γενετιστής, Ντέιβιντ Ράιχ, από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, που συνυπογράφει τη μελέτη. Ωστόσο, ορισμένοι επιστήμονες εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την έκταση των συμπερασμάτων, ειδικά σε ό,τι αφορά πολύπλοκα χαρακτηριστικά όπως η νοητική λειτουργία ή ψυχικές διαταραχές.

Η εξέλιξη του ανθρώπου και η μετάβαση στη γεωργία

Ο Homo sapiens εμφανίστηκε στην Αφρική πριν από περίπου 200.000 έως 300.000 χρόνια και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε όλο τον πλανήτη. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η μετάβαση στη γεωργία, περίπου πριν από 10.000 χρόνια, ήταν αυτή που επέφερε σημαντικές αλλαγές μέσα από την ανακάλυψη νέων τροφών, νέων παθογόνων παραγόντων και της μεγαλύτερης συγκέντρωσης πληθυσμών.

Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν σε εξελικτικές προσαρμογές. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι η ικανότητα πέψης της λακτόζης στην ενήλικη ζωή, που εμφανίστηκε σε πληθυσμούς ευρωπαϊκής καταγωγής.

Πάντως, για τη μελέτη, οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από 15.836 άτομα-προγόνους των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 10.000 νέων γονιδιωμάτων.

Για να εντοπίσουν ποιες αλλαγές οφείλονται στη φυσική επιλογή, και όχι σε τυχαίες μεταβολές ή μετακινήσεις πληθυσμών, οι ερευνητές εξέτασαν ποιες γενετικές παραλλαγές αυξάνονταν ή μειώνονταν σταθερά με την πάροδο του χρόνου.

Τελικά, εντόπισαν 479 γενετικές παραλλαγές με ισχυρές ενδείξεις φυσικής επιλογής.

Τι δείχνουν τα δεδομένα της μελέτης για την εξέλιξη του ανθρώπου

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η εξέλιξη επιταχύνθηκε ιδιαίτερα κατά την Εποχή του Χαλκού, περίπου πριν από 5.000 χρόνια, περίοδο έντονων κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών.

Σύμφωνα με την έρευνα, πολλές από τις γενετικές αλλαγές σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα. Για παράδειγμα, μια παραλλαγή που συνδέεται με ευαισθησία στη φυματίωση μειώθηκε τα τελευταία 3.000 χρόνια, ενώ άλλες αυξήθηκαν λόγω προστασίας απέναντι σε λοιμώξεις.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν αλλαγές που επηρέασαν την εμφάνιση. Οι ερευνητές κατέγραψαν δέκα γενετικές παραλλαγές που συνδέονται με πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα στους Ευρωπαίους, ενώ μια αιτία ανδρικής φαλάκρας φαίνεται να έγινε λιγότερο συχνή τα τελευταία 7.000 χρόνια.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ανθρώπινη βιολογία δεν παρέμεινε σταθερή, αλλά μεταβαλλόταν συνεχώς καθώς οι κοινωνίες άλλαζαν, από τη ζωή των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών στη γεωργία και σε πιο σύνθετες κοινωνικές δομές.

Παρότι η μελέτη ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διευκρινιστεί πλήρως ο ρόλος της φυσικής επιλογής σε σύνθετα ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Nature

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Μελέτη αποκαλύπτει ασύμμετρο μοτίβο διασταύρωσης μεταξύ Νεάντερταλ και Homo Sapiens