Η έκθεση των νηπίων σε οθόνες περιορίζει τη γλωσσική τους ανάπτυξη

Η έκθεση των παιδιών σε οθόνες συσκευών, όπως τα tablets ή τα smartphones, προβληματίζει τους ειδικούς, που διεξάγουν έρευνες για τους κινδύνους που ελλοχεύσουν σε περίπτωση κατάχρησης.

Με τον τίτλο «Use of Screens, Books and Adults' Interactions on Toddler's Language and Motor Skills: A Cross-Cultural Study Among 19 Latin American Countries from Different SES», η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS ONE, ανέλυσε τον αντίκτυπο της χρήσης οθονών σε μικρά παιδιά (νήπια ηλικίας 12 έως 48 μηνών) σε σχέση με την ανάπτυξη της γλώσσας και των κινητικών δεξιοτήτων τους.

Πρόκειται για μια συνεργασία ερευνητών από 20 χώρες, από την οποία προέκυψε, ότι η υψηλότερη έκθεση στην οθόνη συνδέεται με χαμηλότερα «σκορ» γλωσσικής ανάπτυξης.

Η έρευνα σε 1.878 νήπια

Η έρευνα εξέτασε δεδομένα από 1.878 νήπια ηλικίας 12 έως 48 μηνών από 19 χώρες της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ Αυγούστου 2021 και Μαρτίου 2023. Οι γονείς των παιδιών συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τη χρήση οθονών, την κοινή ενασχόληση με τα μέσα, την έκθεση σε βιβλία, τις γλωσσικές δεξιότητες και τα αναπτυξιακά ορόσημα. Συγχρόνως, ελήφθη υπόψη και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση (SES) των οικογενειών, που αξιολογήθηκε με βάση την πρόσβαση σε βασικές ανάγκες, την εκπαίδευση των γονέων και το επάγγελμά τους.

Τα παιδιά με τη μεγαλύτερη έκθεση στις οθόνες εμφάνισαν περιορισμένο λεξιλόγιο και καθυστέρηση στην επίτευξη γλωσσικών ορόσημων / Φωτ.: Unsplash

Τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι η τηλεόραση ήταν η οθόνη στην οποία εκτίθενται συχνότερα τα παιδιά, με τη μέση ημερήσια έκθεση να ξεπερνά τη μία ώρα. Το κύριο είδος περιεχομένου που καταναλωνόταν ήταν η ψυχαγωγία, ακολουθούμενη από τη μουσική και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η χρήση οθονών διέφερε ελάχιστα ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και την εθνικότητα, αλλά οι οικογένειες με χαμηλότερο εισόδημα ανέφεραν λιγότερη έκθεση των παιδιών σε βιβλία και εκπαιδευτικούς πόρους.

Η αυξημένη χρήση οθόνης, συσχετίστηκε αρνητικά με τη γλωσσική ανάπτυξη. Τα παιδιά με τη μεγαλύτερη έκθεση στις οθόνες εμφάνισαν περιορισμένο λεξιλόγιο και καθυστέρηση στην επίτευξη γλωσσικών ορόσημων. Αντίθετα, η έκθεση σε βιβλία και η κοινή χρήση οθονών με ενήλικες συνδέθηκαν με καλύτερες γλωσσικές δεξιότητες. Ωστόσο, δεν βρέθηκε σημαντική σχέση μεταξύ της χρήσης οθόνης και της κινητικής ανάπτυξης.

Η έρευνα ενισχύει τα ευρήματα προηγούμενων μελετών, που εστίασαν στο ότι η υπερβολική χρήση οθονών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη γλωσσική ανάπτυξη των νηπίων.

Με πληροφορίες από Medical Xpress

