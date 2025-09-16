ΤECH & SCIENCE
Η διατροφή που μειώνει την ουλίτιδα - Τι βρήκαν ερευνητές

Αξιολογήθηκαν 200 νοσοκομειακοί ασθενείς στη Βρετανία - Τι συνέβη στα άτομα που δεν την ακολουθούσαν

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Καλύτερη υγεία ούλων και χαμηλότερα ποσοστά ουλίτιδας και φλεγμονής φαίνεται πως έχουν όσοι ακολουθούν μεσογειακή διατροφή.

Αυτό προκύπτει από έρευνα του King's College London, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal of Periodontology».

Στην έρευνα αξιολογήθηκαν 200 νοσοκομειακοί ασθενείς στη Βρετανία, για τους οποίους έγιναν οδοντιατρικές εξετάσεις και λήφθηκαν δείγματα αίματος. Επίσης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τη διατροφή τους.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα, ασθενείς των οποίων η διατροφή ήταν πλούσια σε φυτικά τρόφιμα, όπως όσπρια, λαχανικά, φρούτα και ελαιόλαδο, εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα διαφόρων φλεγμονωδών δεικτών.

Μεσογειακή διατροφή: Τι συνέβη στα άτομα που δεν την ακολουθούσαν

Αντίθετα, τα άτομα που δεν ακολουθούσαν μεσογειακή διατροφή έτειναν να έχουν πιο σοβαρή ουλίτιδα, ειδικά αν κατανάλωναν συχνά κόκκινο κρέας. Σε αυτούς οι ερευνητές παρατήρησαν επιπλέον υψηλότερα επίπεδα φλεγμονωδών δεικτών.

Η μεσογειακή διατροφή έχει συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, των νευροεκφυλιστικών διαταραχών και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

