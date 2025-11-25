Η αυξημένη μυϊκή μάζα συνδέεται με πιο αργή γήρανση του εγκεφάλου, σύμφωνα με έρευνα

Νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι τα άτομα με υψηλότερη μυϊκή μάζα εμφανίζουν πιο αργή γήρανση του εγκεφάλου, σε σύγκριση με όσους έχουν χαμηλότερα επίπεδα μυών — ένα εύρημα που αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τους κινδύνους της μυϊκής απώλειας που προκαλούν τα δημοφιλή φάρμακα GLP-1 για την παχυσαρκία.

Σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ραδιολογικής Εταιρείας Βόρειας Αμερικής (RSNA), η διατήρηση μυϊκής μάζας φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της «νεότητας» του εγκεφάλου, ενώ χαμηλότερα επίπεδα σπλαχνικού λίπους —του επικίνδυνου λίπους που βρίσκεται βαθιά στην κοιλιακή χώρα— συμβάλλουν επίσης θετικά στη γνωστική υγεία.

Ο επικεφαλής ερευνητής Cyrus Raji, αναπληρωτής καθηγητής ακτινολογίας και νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Washington, τονίζει ότι ο συνδυασμός απώλειας λίπους χωρίς απώλεια μυϊκού όγκου θα πρόσφερε το μέγιστο όφελος για τον εγκέφαλο. «Τα ευρήματά μας μπορούν να καθοδηγήσουν μελλοντικές θεραπείες και να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των ιδανικών δοσολογιών για τα GLP-1 ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματα για σώμα και εγκέφαλο», σημειώνει.

Η έρευνα ανέλυσε 1.164 υγιείς ενήλικες, μέσης ηλικίας άνω των 55 ετών, συνδυάζοντας δεδομένα μαγνητικών τομογραφιών εγκεφάλου και ολόκληρου του σώματος, ενώ τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της «ηλικίας εγκεφάλου». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

περισσότερη μυϊκή μάζα = μικρότερη ηλικία εγκεφάλου,

χαμηλότερος λόγος σπλαχνικού λίπους προς μυς = καλύτερη εγκεφαλική υγεία,

ενώ δεν βρέθηκε συσχέτιση με το υποδόριο λίπος.

Παρότι η μελέτη δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε πλήρη αξιολόγηση από ομοτίμους —σύνηθες για έρευνες που παρουσιάζονται σε συνέδρια— τα ευρήματα ενισχύουν την ανησυχία για την απώλεια μυϊκής μάζας που παρατηρείται στους χρήστες των GLP-1 φαρμάκων όπως Ozempic, Wegovy και Mounjaro. Προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι η άλιπη μάζα μπορεί να αντιστοιχεί στο 15%–40% της συνολικής απώλειας βάρους.

Ο Henry Chung, λέκτορας φυσιολογίας και διατροφής στο Πανεπιστήμιο του Essex, χαρακτήρισε την έρευνα «ιδιαίτερα ισχυρή» λόγω του μεγάλου δείγματος και της χρήσης AI. Όπως είπε, τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με άλλες μελέτες που συνδέουν τη μυϊκή ανάπτυξη με καλύτερο μεταβολισμό, χαμηλότερη φλεγμονή και πιο υγιή γήρανση.

«Η έρευνα ενισχύει την ανάγκη προσοχής στη χρήση φαρμάκων GLP-1 και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα άσκησης —ιδίως προπόνησης αντίστασης— και επαρκούς πρόσληψης πρωτεΐνης», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Financial Times