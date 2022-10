Η Amasia είναι η νέα υπερήπειρος που θα σχηματιστεί με τη «σύγκρουση» Αμερικής-Ασίας - Σε 300 εκατ. χρόνια

Ο πλανήτης μας ίσως αποκτήσει μια νέα υπερήπειρο μέσα στα επόμενα 200 με 300 εκατομμύρια χρόνια, αφού ο Ειρηνικός Ωκεανός θα έχει συρρικνωθεί σε σημείο εξαφάνισής του.

Οι ερευνητές στα πανεπιστήμια Κέρτιν της Αυστραλίας και Πεκίνου της Κίνας χρησιμοποίησαν υπερ-υπολογιστή για να μοντελοποιήσουν την εξέλιξη των τεκτονικών πλακών της Γης και τον σχηματισμό της μελλοντικής υπερ-ηπείρου, δημοσιεύοντας τα αποτελέσματά τους στην επιστημονική επιθεώρηση National Science Review.

«Τα τελευταία δύο δισεκατομμύρια χρόνια, οι ήπειροι της Γης συγκρούονται μεταξύ τους σχηματίζοντας μια υπερήπειρο κάθε 600 εκατομμύρια χρόνια, σε μια διαδικασία γνωστή ως ο κύκλος των υπερηπείρων. Αυτό σημαίνει πως οι υπάρχουσες ήπειροι αναμένεται να ενωθούν ξανά σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια» εξηγεί ο επικεφαλής της έρευνας, δρ. Τσουάν Χουάνγκ, της Σχολής Γεωεπιστημών και Πλανητικών Επιστημών του Κέρτιν.

Ο σχηματισμός των υπερηπείρων συντελείται με ευρέως διαφορετικούς τρόπους, εκτιμούν οι επιστήμονες.

Η προσομοίωση της επιστημονικής ομάδας κατέδειξε πως, λόγω του ότι η Γη ψύχεται εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια από τον σχηματισμό της, το πάχος και η αντοχή των τεκτονικών πλακών στους ωκεανούς της έχουν μειωθεί στο πέρασμα των χιλιετιών.

Η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε πως, όταν οι τεκτονικές πλάκες συρρικνώνονται σε πάχος και αντοχή, ο σχηματισμός μιας νέας υπερηπείρου είναι πιθανότερο να συντελεστεί με το "κλείσιμο" ενός μεγάλου ωκεανού που περιβάλλει κολοσσιαίες χερσαίες μάζες.

Μειούμενος κάθε χρόνια και λίγα εκατοστά, ο Ειρηνικός άρχισε να συρρικνώνεται από την εποχή των δεινοσαύρων. Και βάσει της νέας προσομοίωσης, το σημερινό εύρος των 10.000 χλμ του Ειρηνικού Ωκεανού, θα κλείσει σε λιγότερο από 300 εκατομμύρια χρόνια.

«Η νέα υπερήπειρος που θα προκύψει έχει ονομαστεί ήδη Αμασία (Amasia) καθώς κάποιοι θεωρούν, σε αντίθεση με τον Ατλανικό και τον Ινδικό, ο Ειρηνικός θα είναι αυτός που θα εξαφανιστεί, όταν η Αμερική συγκρουστεί με την Ασία. Η Αυστραλία αναμένεται να παίξει ρόλο στη σπουδαία αυτή γεωγραφική εξέλιξη, συγκρουόμενη πρώτα με την Ασία και συνδέοντας έπειτα την Αμερική και την Ασία, όταν πια ο Ειρηνικός θα έχει εξαφανίστεί» εξηγεί ο Χουάνγκ.

