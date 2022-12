«Χρόνια πολλά, Webb»: Η NASA εύχεται με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το διαστημικό τηλεσκόπιο

Μετά από τριάντα χρόνια σχεδιασμού εκτοξεύτηκε στο διάστημα το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb που είναι σε θέση να δώσει στον κόσμο εικόνες του Σύμπαντος που δεν έχουν ξαναδεί.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, τα πλάνα του απαθανάτισαν τον «γίγαντα των πάγων», τον Ποσειδώνα και τα δαχτυλίδια του. Ακόμη νωρίτερα, το «Νεφέλωμα Ταραντούλα» 161.000 έτη φωτός από τη Γη φωτογραφήθηκε από το Webb, επιτρέποντας στους επιστήμονες να παρατηρήσουν το εσωτερικό ενός νέφους σκόνης και αερίου, τα μέρη όπου σχηματίζονται τα αστέρια.

Επίσης το Webb απαθανάτισε το Phantom Galaxy M794, μια σειρά ηλιακών συστημάτων που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τη Γη στον αστερισμό των Ιχθύων.

Ένα εξαιρετικό εργαλείο που συμπληρώνει έναν χρόνο ζωής και που σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να δώσει ανεκτίμητο περιεχόμενο στην επιστήμη.

What a year it has been for Webb! It feels like just yesterday we were getting ready to launch, and now Webb has hit the ground running in its mission to #UnfoldTheUniverse. Break out your box of tissues and relive the magic with us. Happy Birthday, Webb! 🎉 pic.twitter.com/yl3RD932LI