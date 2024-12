Το «χριστουγεννιάτικο δέντρο» της NASA για το 2024

Το «χριστουγεννιάτικο δέντρο» για το 2024 έδωσε στη δημοσιότητα το παρατηρητήριο ChandraXray της NASA.

Πρόκειται για μια νέα έκδοση του «χριστουγεννιάτικου δέντρου» που δημοσιεύτηκε πέρυσι. Είναι μια εντυπωσιακή εικόνα από αυτό που αποκαλείται «σμήνος χριστουγεννιάτικου δέντρου».

«Είναι ένα αστρικό σύμπλεγμα που μοιάζει έντονα με το πράσινο των διακοπών. Το σύμπλεγμα περιλαμβάνει ένα γιγάντιο δακτύλιο με σύννεφα σκόνης, που εμφανίζεται με πράσινο, κίτρινο, μπλε και πορτοκαλί χρώμα. Οι πράσινες αποχρώσεις και οι φτερωτές άκρες του δακτυλιοειδούς σύννεφου δημιουργούν την εμφάνιση ενός στεφανιού από αειθαλή κλαδιά. Νύξεις κόκκινου που αντιπροσωπεύουν τις ακτίνες Χ παρέχουν σκίαση, τονίζοντας τα στρώματα μέσα στο δακτυλιοειδή σύννεφο που μοιάζει με στεφάνι» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η εικόνα είναι λαμπερή «με κηλίδες και πολύχρωμο, γιορτινό φως. Αυτά τα φώτα αντιπροσωπεύουν αστέρια μέσα στο σμήνος. Μερικά από τα φώτα λάμπουν ενώ άλλα εκπέμπουν μια ζεστή, διάχυτη λάμψη. Μετά από πιο προσεκτική εξέταση, πολλά από τα λαμπερά στίγματα έχουν σπειροειδείς βραχίονες, υποδεικνύοντας ότι στην πραγματικότητα είναι μακρινοί γαλαξίες».

Last Christmas, @ChandraXray gave us a cluster of stars. This year, new telescope views (combined with Chandra data) gave us something special: https://t.co/9IoeaF1u38 pic.twitter.com/sEN8caWO0W

Το «χριστουγεννιάτικο δέντρο» της NASA για το 2023:

It's beginning to look a lot like cosmos. 🎶



Our @ChandraXray Observatory recently spotted the blue-and-white lights that decorate the "Christmas Tree Cluster," a swarm of stars and gas some 2,500 light-years from Earth: https://t.co/VT2WaLgp77 pic.twitter.com/HrnrmxRyd7