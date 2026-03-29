Για πρώτη φορά χαρτογραφήθηκε πλήρως το νευρικό δίκτυο της κλειτορίδας

Για πρώτη φορά επιστήμονες κατάφεραν να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια το δίκτυο των νεύρων της κλειτορίδας, αποκαλύπτοντας νέες πτυχές της γυναικείας ανατομίας και αμφισβητώντας παλαιότερες ιατρικές αντιλήψεις.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από ομάδα του Amsterdam University Medical Center, βασίστηκε σε τρισδιάστατες απεικονίσεις υψηλής ανάλυσης από δείγματα γυναικείας πυέλου. Οι επιστήμονες εντόπισαν πέντε βασικά νευρικά «μονοπάτια» με πολύπλοκη διακλάδωση, αποτυπώνοντας για πρώτη φορά την πλήρη πορεία τους.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η νεύρωση της κλειτορίδας είναι πιο εκτεταμένη και πολύπλοκη από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα. Σε αντίθεση με προηγούμενες εκτιμήσεις, βασικά νεύρα δεν εξασθενούν πριν φτάσουν στο πιο ευαίσθητο τμήμα του οργάνου, αλλά διατηρούν ισχυρή παρουσία μέχρι το άκρο του.

Η μελέτη αναδεικνύει επίσης ότι τμήματα του νευρικού δικτύου εκτείνονται πέρα από την ορατή επιφάνεια της κλειτορίδας, φτάνοντας σε γειτονικές περιοχές όπως το εφήβαιο και οι δομές του αιδοίου, επιβεβαιώνοντας ότι το εξωτερικά ορατό τμήμα αποτελεί μόνο μικρό μέρος του συνολικού οργάνου.

Η κλειτορίδα παραμένει ένα από τα λιγότερο μελετημένα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Σύμφωνα με ειδικούς, κοινωνικά ταμπού γύρω από τη γυναικεία σεξουαλικότητα έχουν καθυστερήσει την επιστημονική έρευνα, με αποτέλεσμα η πλήρης ανατομική της περιγραφή να ενταχθεί σε βασικά ιατρικά εγχειρίδια μόλις το 1995.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα νέα δεδομένα μπορούν να έχουν άμεση κλινική εφαρμογή, ιδιαίτερα σε επεμβάσεις στην περιοχή της πυέλου. Η καλύτερη κατανόηση της πορείας των νεύρων θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση επιπλοκών που σχετίζονται με τη σεξουαλική λειτουργία μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.

Παράλληλα, τα ευρήματα ενδέχεται να βελτιώσουν τεχνικές αποκατάστασης σε περιπτώσεις γυναικείου ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων, καθώς και σε επεμβάσεις για καρκίνο του αιδοίου ή επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού φύλου.

Η μελέτη δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους κριτές, ωστόσο θεωρείται σημαντικό βήμα προς την πληρέστερη κατανόηση της γυναικείας ανατομίας και της σεξουαλικής λειτουργίας.

Με πληροφορίες από Guardian