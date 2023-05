Flood Hub: Το νέο εργαλείο της Google για τις πλημμύρες έρχεται στην Ελλάδα

Το Flood Hub της Google επεκτείνεται σε 80 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, παρέχοντας προβλέψεις έως και 7 ημέρες πριν από μια πλημμύρα, σε 460 εκατομμύρια ανθρώπους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, φαινόμενα φυσικών καταστροφών, όπως είναι οι πλημμύρες, αυξάνονται συνεχώς σε συχνότητα και ένταση εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, απειλώντας την ασφάλεια και τις συνθήκες διαβίωσης των πληθυσμών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, καταστροφικές πλημμύρες επηρεάζουν κάθε χρόνο πάνω από 250 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, προκαλώντας ζημιές ύψους περίπου 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ως μέρος της προσπάθειάς της να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η Google ανακοίνωσε σήμερα ότι επεκτείνει τα συστήματά της για την πρόβλεψη πλημμυρών σε 80 χώρες. Έτσι, με την ένταξη 60 νέων χωρών από ολόκληρη την Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Ελλάδας), την Αφρική, την περιοχή Ασίας και Ειρηνικού, καθώς και τη Νότια και Κεντρική Αμερική, η πλατφόρμα Flood Hub περιλαμβάνει πλέον μερικές από τις περιοχές του κόσμου με το μεγαλύτερο ποσοστό έκθεσης σε κινδύνους από πλημμύρες ή άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, προστατεύοντας 460 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη.

Το flood hub της Google μπορεί να χρησιμοποιείται από κυβερνήσεις, οργανισμούς βοήθειας και μεμονωμένους χρήστες, προκειμένου να λαμβάνουν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα και να προετοιμάζονται για πιθανές πλημμύρες, έχοντας πρόσβαση σε δεδομένα και προβλέψεις βάθους 7 ημερών. Πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σχέση με πέρυσι, όπου τέτοιες πληροφορίες ήταν διαθέσιμες σε βάθος μόλις 48 ωρών.

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης του flood hub της Google χρησιμοποιεί πλήθος διαφορετικών δημόσιων πηγών πληροφοριών, όπως δελτία καιρού και δορυφορικές εικόνες. Στη συνέχεια, συνδυάζει δύο μοντέλα: το Hydrologic Model, το οποίο προβλέπει την ποσότητα νερού που ρέει σε ένα ποταμό και το Inundation Model, που προβλέπει ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και σε τι ύψος θα φτάσουν τα νερά.

