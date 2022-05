Ευλογιά των πιθήκων: Η Μoderna πραγματοποιεί δοκιμές για πιθανό εμβόλιο

Η Moderna πραγματοποιεί δοκιμές για πιθανό εμβόλιο κατά της ευλογιάς των πιθήκων σε προ-κλινικές δοκιμές, την ώρα που τα κρούσματα της νόσου αυξάνονται σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Moderna δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για τα εμβόλια ευλογιάς των πιθήκων.

Υπενθυμίζεται πως εξειδικευμένο εμβόλιο έναντι του ιού της ευλογιάς των πιθήκων δεν υπάρχει, ωστόσο το εμβόλιο της ευλογιάς δίνει ανοσία.

In March of 2022, we announced our commitment to advancing programs by 2025 against #pathogens that pose a threat to public health.