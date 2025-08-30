Έρευνα: Το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού

Νέα έρευνα έδειξε ότι τα εμβόλια κατά του έρπητα ζωστήρα μπορεί να μειώνουν τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού.

Οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από 19 υπάρχουσες μελέτες και διαπίστωσαν ότι οι ενήλικες που εμβολιάστηκαν κατά του έρπητα ζωστήρα είχαν 18% χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών καρδιακών προβλημάτων.

Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω, η μείωση του κινδύνου ήταν 16%.

Σημειώνεται ότι η φαρμακευτική εταιρεία GSK, που παρασκευάζει εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα, χρηματοδότησε τη μελέτη, η οποία δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές.

Ο Δρ Τσαρλς Ουίλιαμς, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και παγκόσμιος αναπληρωτής ιατρικός διευθυντής παγκόσμιων ιατρικών υποθέσεων – εμβολίων στη GSK, δήλωσε ότι τα ευρήματα ήταν «ενθαρρυντικά». «Εξετάσαμε τα διαθέσιμα στοιχεία και διαπιστώσαμε ότι, σε αυτή την ανάλυση, ο εμβολιασμός κατά του [έρπητα ζωστήρα] συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων, όπως έμφραγμα ή εγκεφαλικό», ανέφερε σε δήλωσή του.

Ο έρπης ζωστήρας – που προκαλεί επώδυνο εξάνθημα με φουσκάλες γεμάτες υγρό, οι οποίες μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες για να επουλωθούν – προκαλείται από τον ιό varicella-zoster, ο οποίος προκαλεί επίσης ανεμοβλογιά.

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι ο έρπης ζωστήρας αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού και εμφράγματος, πιθανώς μέσω φλεγμονής και βλάβης στα αιμοφόρα αγγεία. Αυτό ώθησε τους επιστήμονες να εξετάσουν αν ο εμβολιασμός θα μπορούσε να μειώσει αυτούς τους κινδύνους.

Υπάρχουν δύο τύποι εμβολίων κατά του έρπητα ζωστήρα: το ανασυνδυασμένο εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα (RZV) και το ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο ζωστήρα (ZVL). Η μελέτη έδειξε ότι οι εμβολιασμένοι ήταν λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν καρδιακά προβλήματα, ανεξαρτήτως του τύπου του εμβολίου που έκαναν.

Ωστόσο, ο Δρ Ουίλιαμς ανέφερε και ορισμένους περιορισμούς της ανάλυσης. Τα περισσότερα δεδομένα προέρχονταν από παρατηρητικές μελέτες, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποδείξουν άμεσα ότι το εμβόλιο μείωσε τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού.

Κάλεσε για επιπλέον μελέτες ώστε να «διαπιστωθεί αν αυτή η συσχέτιση μπορεί να αποδοθεί σε αποτέλεσμα του εμβολιασμού κατά του έρπητα ζωστήρα».

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη μελέτη που διερευνά τα οφέλη για την υγεία του εμβολίου κατά του έρπητα ζωστήρα πέρα από την πρόληψη της ίδιας της λοίμωξης. Νωρίτερα φέτος, ανεξάρτητη έρευνα διαπίστωσε ότι το εμβόλιο μπορεί να μειώνει τον κίνδυνο άνοιας.

