Επιστήμονες εντόπισαν νέο διαστρικό «επισκέπτη» στο ηλιακό μας σύστημα

Έναν κομήτη που φαίνεται να προέρχεται από τα βάθη του Γαλαξία εντόπισαν αστρονόμοι να διασχίζει το ηλιακό μας σύστημα, σε τροχιά που υποδηλώνει διαστρική (interstellar) προέλευση.

Το αντικείμενο, αρχικά γνωστό ως A11pl3Z και πλέον καταχωρημένο ως κομήτης 3I/Atlas, καταγράφηκε για πρώτη φορά την Τρίτη από το τηλεσκόπιο του προγράμματος ATLAS στη Χιλή. Ανάλυση δεδομένων από άλλα τηλεσκόπια αποκάλυψε ότι είχε εντοπιστεί ήδη από τις 14 Ιουνίου, επιτρέποντας στους επιστήμονες να χαρτογραφήσουν την τροχιά του.

Ο κομήτης ταξιδεύει με ταχύτητα περίπου 60 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο

Σύμφωνα με τη NASA, το σώμα ταξιδεύει με ταχύτητα περίπου 60 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο και ακολουθεί υπερβολικά εκκεντρική τροχιά, που δεν το δένει βαρυτικά με τον Ήλιο, μία ένδειξη ότι μπορεί να προέρχεται από το διαστρικό διάστημα.

There's a new interstellar comet in the neighborhood!



Known as 3I/ATLAS, this comet poses no threat to Earth – but it does provide a rare opportunity to study an object that originated outside of our solar system: https://t.co/7ihCiHi91t pic.twitter.com/2XT3NRyCOz — NASA JPL (@NASAJPL) July 2, 2025

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τον τρίτο γνωστό «επισκέπτη» αυτού του είδους, μετά τον ’Οουμουαμούα το 2017 και τον κομήτη 2I/Μπόρισοφ το 2019.

Ο δρ Μαρκ Νόρις, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο Central Lancashire, σημείωσε: «Αν επιβεβαιωθεί, θα είναι το τρίτο γνωστό διαστρικό αντικείμενο που έχουμε εντοπίσει, μια ακόμη ένδειξη ότι τέτοια περιπλανώμενα ουράνια σώματα ίσως εμφανίζονται πιο συχνά από όσο νομίζαμε στον Γαλαξία μας».

Η φύση του αντικειμένου δεν ήταν αρχικά σαφής, ωστόσο το Minor Planet Center κατέγραψε ενδείξεις κομητικής δραστηριότητας, όπως ένα ελαφρύ νέφος και μια σύντομη ουρά. Ως εκ τούτου, έλαβε και την ονομασία C/2025 N1.

Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι το σώμα μπορεί να φτάνει έως και τα 20 χιλιόμετρα σε διάμετρο, κάτι που θα το έκανε μεγαλύτερο από τον αστεροειδή που εξαφάνισε τους δεινόσαυρους. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον πλανήτη μας.

🚨NASA CONFIRMS ALIEN ROCK SCREAMING THROUGH SOLAR SYSTEM AT 152,000 MPH



Confirmed by NASA and the Minor Planet Center, 3I/ATLAS is real and it’s not from here.



This interstellar object is moving at 152,000 miles per hour and could reach 90 km/s by April.



It’s the third… pic.twitter.com/GDxhkM6kf4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 3, 2025

«Ο κομήτης δεν απειλεί τη Γη και θα διατηρήσει ελάχιστη απόσταση 1,6 αστρονομικών μονάδων, δηλαδή περίπου 240 εκατ. χιλιόμετρα», διευκρινίζει η NASA. Το κοντινότερο πέρασμά του από τον ήλιο αναμένεται γύρω στις 30 Οκτωβρίου, σε απόσταση περίπου 210 εκατ. χιλιομέτρων και άρα λίγο μέσα από την τροχιά του Άρη. Έπειτα, το αντικείμενο θα συνεχίσει την πορεία του προς το διαστρικό κενό.

«Καθώς πλησιάζει, αναμένεται να φωτίσει περισσότερο», σημειώνει ο Νόρις. «Όταν φτάσει στο κοντινότερο σημείο του, θα είναι σχετικά εύκολος στόχος για ερασιτέχνες αστρονόμους».

Πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε τον κομήτη

Interstellar visitor confirmed. #A11pl3Z is now known as 3I/ATLAS. It is only the third confirmed object from beyond our solar system. pic.twitter.com/jLsRRXUZPG — Tony Dunn (@tony873004) July 2, 2025

Όσοι δεν μπορούν να περιμένουν, θα έχουν τη δυνατότητα να τον παρακολουθήσουν διαδικτυακά. Το Virtual Telescope Project, ένα δίκτυο ρομποτικών τηλεσκοπίων, θα μεταδώσει ζωντανά εικόνες από τη 01:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος), μέσω του καναλιού του στο YouTube.

Με πληροφορίες από Guardian