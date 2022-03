Έλον Μασκ: Το δορυφορικό ίντερνετ της SpaceX δε θα μπλοκάρει τα ρωσικά ΜΜΕ

Η υπηρεσία δορυφορικού ίντερνετ δεν θα αποκλείσει τις ρωσικές πηγές ενημέρωσης, παρά τις προτροπές περί του αντιθέτου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, διεμήνυσε ο Έλον Μασκ.



«Δε θα το κάνουμε εκτός αν μας βάλουν το πιστόλι στον κρόταφο» ανέφερε χθες, Παρασκευή, με ανάρτησή του στο Twitter. «Συγγνώμη που είμαι απόλυτος οπαδός τής ελευθερίας λόγου» πρόσθεσε ο ίδιος, που δεν γνωστοποίησε από πού δέχτηκε πιέσεις να αποκλείσει τα ρωσικά ΜΜΕ από το σύστημα Starlink.



Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist.