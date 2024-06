Η επιστροφή του Starliner στη Γη άλλη μια πρόκληση για τη Boeing

H Boeing κατάφερε μεν να στείλει αστροναύτες της NASA στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, αλλά η επιστροφή τους στη Γη με το ίδιο διαστημόπλοιο -το Starliner- αποδεικνύεται μια άλλη πρόκληση.

Προβλήματα με διαρροές και προωθητήρες προέκυψαν μετά την εκτόξευση του Starliner της Boeing αυτό το μήνα, με πλήρωμα τους βετεράνους αστροναύτες Μπάρι «Μπατς» Γουίλμορ και Σουνίτα Γουίλιαμς. Αξιωματούχοι της αεροδιαστημικής εταιρείας και της NASA δήλωσαν την Τρίτη ότι οι αστροναύτες αναμένεται να επιστρέψουν στις 26 Ιουνίου.

Με την τελευταία αναβολή, το πλήρωμα του Starliner της Boeing θα περάσει περίπου 20 ημέρες στο Διάστημα, υπερδιπλάσιες από τις περίπου οκτώ ημέρες που είχαν αρχικά προγραμματιστεί.

Το Starliner έχει καθηλωθεί από δύο βασικά ζητήματα: μια σειρά διαρροών ηλίου σε ένα σύστημα προώθησης και προβλήματα με διάφορους προωθητήρες που χρησιμοποιούνται για τον ελιγμό του οχήματος. Οι ομάδες της NASA και της Boeing μελετούν και τα δύο ζητήματα προτού επιτρέψουν στο Starliner να επιχειρήσει να εγκαταλείψει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και να επανέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης.

.@NASA and @BoeingSpace teams held a Mission Dress Rehearsal overnight in New Mexico to prepare for the return of #Starliner. More 📷: https://t.co/LNrWA1HBD8 pic.twitter.com/qr1xOxjMbQ