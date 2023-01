Δορυφόρος της NASA που είχε εκτοξευτεί με το Challenger θα πέσει σήμερα στη Γη

Ένας παροπλισμένος δορυφόρος της NASA αναμένεται να εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης και να καταστραφεί.

Η διαστημική υπηρεσία υποστηρίζει ότι η πτώση του δορυφόρου βάρους 2.450 κιλών έχει λιγοστό κίνδυνο να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά στο έδαφος.

Η NASA έγραψε σε δελτίο Τύπου ότι ο παροπλισμένος δορυφόρος Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) αναμένεται να επανέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης γύρω στις 18:40 μ.μ. σήμερα, με μια απόκλιση +/- 17 ωρών.

NASA’s retired Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) is expected to reenter Earth’s atmosphere after almost 40 years in space.



The @DeptofDefense currently predicts reentry at approximately 6:40 pm EST on Jan. 8.https://t.co/3VKDIqDh0X pic.twitter.com/WDpxOC3Hl4