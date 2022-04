Διαστρικό αντικείμενο εξερράγη πάνω από τη Γη το 2014 - Αποχαρακτηρισμένα κυβερνητικά έγγραφα

Μια «πύρινη σφαίρα» που εξερράγη πάνω από την Παπούα Νέα Γουινέα το 2014 ήταν στην πραγματικότητα ένα ταχέως κινούμενο αντικείμενο από άλλο σύστημα αστέρων, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε η Διοίκηση Διαστήματος των ΗΠΑ (USSC).

Το αντικείμενο, ένας μικρός μετεωρίτης διαμέτρου μόλις 0,45 μέτρων έφτασε στην ατμόσφαιρα της Γης στις 8 Ιανουαρίου 2014, αφού ταξίδευε στο διάστημα με ταχύτητα πάνω από 210.000 χιλιόμετρα την ώρα. Πρόκειται για έναν αριθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τη μέση ταχύτητα των μετεωριτών που κινούνται σε τροχιά εντός του ηλιακού συστήματος, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2019 στο arXiv.

Αυτή η μελέτη του 2019 υποστήριξε ότι η ταχύτητα του μικρού μετεωρίτη, μαζί με την τροχιά του, απέδειξαν με 99% βεβαιότητα ότι το αντικείμενο είχε προέλευση από πολύ πέρα ​​από το ηλιακό μας σύστημα. Πιθανώς, από το εσωτερικό ενός πλανητικού συστήματος ή ενός άστρου στον πυκνό δίσκο του γαλαξία μας.

Ωστόσο, παρά τη σχεδόν βεβαιότητά τους, η εργασία της ομάδας δεν αξιολογήθηκε ποτέ από ομοτίμους ή δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, καθώς ορισμένα από τα δεδομένα που απαιτούνται για την επαλήθευση των υπολογισμών τους θεωρήθηκαν απόρρητα από την αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με το Vice.

Τώρα, οι επιστήμονες του USSC επιβεβαίωσαν επίσημα τα ευρήματα της ομάδας. Σε ένα σημείωμα με ημερομηνία 1 Μαρτίου που κοινοποιήθηκε στο Twitter στις 6 Απριλίου, ο υποστράτηγος John E. Shaw, αναπληρωτής διοικητής του USSC, έγραψε ότι η ανάλυση του 2019 σχετικά με τον μετεωρίτη ήταν «αρκετά ακριβής για να επιβεβαιώσει μια διαστρική τροχιά».

6/ "I had the pleasure of signing a memo with @ussfspoc's Chief Scientist, Dr. Mozer, to confirm that a previously-detected interstellar object was indeed an interstellar object, a confirmation that assisted the broader astronomical community."