Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb ανακάλυψε την πιο μακρινή ενεργή τεράστια μαύρη τρύπα

Το διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA, James Webb, ανίχνευσε την πιο μακρινή ενεργή υπερμεγέθη μαύρη τρύπα μέχρι σήμερα.

Για την ακρίβεια ερευνητές ανακάλυψαν με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb την πιο μακρινή ενεργή υπερμεγέθη μαύρη τρύπα που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα. Ο γαλαξίας που ονομάστηκε CEERS 1019, υπήρξε λίγο περισσότερο από 570 εκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang και η μαύρη τρύπα του έχει μικρότερη μάζα από οποιαδήποτε άλλη έχει εντοπιστεί στο πρώιμο σύμπαν.

Το CEERS 1019 δεν είναι αξιοσημείωτο μόνο για το πόσο καιρό πριν υπήρξε, αλλά και για το πόσο λίγο ζυγίζει η μαύρη τρύπα του. Αυτή η μαύρη τρύπα έχει βάρος περίπου 9 εκατομμύρια ηλιακές μάζες, πολύ λιγότερο από άλλες μαύρες τρύπες που επίσης υπήρχαν στο πρώιμο σύμπαν και ανιχνεύθηκαν από άλλα τηλεσκόπια.

Σαν να μην έφτανε αυτό η επιστημονική ομάδα «τίναξε», όπως λένε οι αστρονόμοι, δύο ακόμη μαύρες τρύπες που υπήρχαν 1 και 1,1 δισεκατομμύρια χρόνια μετά το Big Bang. To διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εντόπισε επίσης έντεκα γαλαξίες που υπήρχαν όταν το σύμπαν είχε ηλικία 470 έως 675 εκατομμυρίων ετών.

Οι αποδείξεις δόθηκαν από την έρευνα Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS) του Webb, με επικεφαλής τον Στίβεν Φιλκενστάιν του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Όστιν. Το πρόγραμμα συνδυάζει τις εξαιρετικά λεπτομερείς εικόνες του Webb και άλλα δεδομένα γνωστά ως φάσματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να γίνουν αυτές οι ανακαλύψεις.

CEERS-iously?



