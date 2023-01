Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble κατέγραψε πολύχρωμο σμήνος διάσπαρτων άστρων

Εικόνα με διάσπαρτα άστρα του σφαιρωτού σμήνους NGC 6355 κατέγραψε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA.

Το Διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble είναι τηλεσκόπιο το οποίο τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη από το αμερικανικό Διαστημικό Λεωφορείο Discovery τον Απρίλιο του 1990.

Το NGC 6355 είναι ένα γαλαξιακό σφαιρωτό σμήνος που βρίσκεται στις εσωτερικές περιοχές του Γαλαξία μας. Απέχει λιγότερο από 50.000 έτη φωτός από τη Γη στον αστερισμό του Οφιούχου.

Τα σφαιρωτά σμήνη είναι σταθερές, στενά συνδεδεμένες ομάδες δεκάδων χιλιάδων έως εκατομμυρίων αστέρων που σχετίζονται με όλους τους τύπους γαλαξιών. Οι πυκνοί πληθυσμοί τους από αστέρια και η βαρυτική έλξη προσδίδουν στα σμήνη αυτά ένα περίπου σφαιρικό σχήμα με μια φωτεινή συγκέντρωση αστέρων.

Ο πυκνός, φωτεινός πυρήνας του NGC 6355 λάμπει καθώς το Hubble είναι σε θέση να διαχωρίσει μεμονωμένα αστέρια στην πυκνή περιοχή προς το κέντρο αυτής της εικόνας.

