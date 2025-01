Δεινόσαυροι: Ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες αποτυπώματα 166 εκατομμυρίων ετών

Σε λατομείο στο Οξφορντσάιρ, ομάδα ερευνητών ανακάλυψε τη μεγαλύτερη περιοχή με ίχνη δεινοσαύρων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το BBC αναφέρει «περίπου 200 τεράστιες πατημασιές, οι οποίες δημιουργήθηκαν πριν από 166 εκατομμύρια χρόνια». Τα αποτυπώματα αποκαλύπτουν τις διαδρομές δύο διαφορετικών τύπων δεινοσαύρων. Πιστεύεται ότι ο ένας, ο μεγαλύτερος, είναι ένας μακρύλαιμος σαυρόποδος, ο φυτοφάγος κητιόσαυρος και ο μικρότερος, ένας σαρκοφάγος μεγαλόσαυρος. Οι μεγαλύτερες διαδρομές που εντοπίστηκαν εκτείνονται σε μήκος 150 μέτρα και μόνο ένα μικρό μέρος του λατομείου έχει ανασκαφεί μέχρι στιγμής.

Ο καθηγητής Παλαιοβιολογίας, Richard Butler, δήλωσε: «Αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη περιοχή εντοπισμού δεινοσαύρων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πραγματικότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες τοποθεσίες ιχνών δεινοσαύρων στον κόσμο».

