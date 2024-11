Bluesky vs X: Μπορεί η πλατφόρμα να εκθρονίσει το Twitter του Έλον Μασκ;

Η μαζική έξοδος από το X, την πρώην πλατφόρμα Twitter του Έλον Μασκ, συνεχίζεται, με όλο και περισσότερους χρήστες να στρέφονται προς την Bluesky, μια αποκεντρωμένη εναλλακτική που υπόσχεται διαφάνεια, αυτονομία και απαλλαγή από τοξικές συμπεριφορές και ανησυχίες για την ιδιωτικότητα.

Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: είναι η Bluesky μια βιώσιμη αντικατάσταση ή απλώς ένα ακόμη προσωρινό πείραμα στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο των κοινωνικών δικτύων;

Η Bluesky αποτελεί το όραμα του Τζακ Ντόρσεϊ, πρώην CEO του Twitter, και βασίζεται στο AT Protocol, που δίνει έμφαση στην αποκέντρωση και την πλήρη ελευθερία στους χρήστες να διαχειρίζονται τη διαδικτυακή τους εμπειρία. Σε αντίθεση με την X, η Bluesky βασίζεται σε ανοιχτό κώδικα, κάτι που σημαίνει μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο δεδομένων.

Η Julie Thompson Dredge, ιδρύτρια της Frame PR, περιγράφει την εμπειρία της στην Bluesky ως μια δροσερή ανάσα σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από αλγοριθμικές παρεμβάσεις και τοξική ρητορική. «Είναι αναζωογονητικό να μπορώ να φτιάξω λίστες, όπως ‘δημοσιογράφοι που γράφουν για startups’, και να τους ακολουθήσω εύκολα. Δεν υπάρχουν ενοχλητικές διαφημίσεις, ούτε τοξικές διαμάχες στη ροή μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Jay Graber, Bluesky CEO:



"I think social media should be basically common infrastructure that society gets to use and evolve it as society evolves, building a more democratic form of social media to reflect a democratic society."https://t.co/x6v5YW0WFT pic.twitter.com/cylOnKkMYV