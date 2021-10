Η ταυτόχρονη «κατάρρευση» του Facebook και των εφαρμογών του- συμπεριλαμβανομένου του Instagram και του WhatsApp- είχαν συνέπεια το blackout σε μια πλατφόρμα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν πάνω από 3 τρισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Οι εφαρμογές του Facebook άρχισαν να εμφανίζουν πρόβλημα το απόγευμα της Δευτέρας και ώρες μετά, παραμένουν εκτός λειτουργίας. Αν και δεν είναι κάτι πρωτοφανές τα προβλήματα σε εφαρμογές, το γεγονός ότι αυτό συνέβη σε τόσο πολλά apps της μεγαλύτερης εταιρείας social media την ίδια στιγμή, είναι κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο, επισημαίνουν οι New York Times.

Προβλήματα όμως υπήρχαν και μέσα στην εταιρεία, καθώς οι εργαζόμενοι διαπίστωσαν ότι σταμάτησαν να λειτουργούν τα εσωτερικά συστήματα. Η παγκόσμια ομάδα ασφάλειας της εταιρείας «ενημερώθηκε για διακοπή λειτουργίας που επηρεάζει όλα τα εσωτερικά συστήματα και εργαλεία», σύμφωνα με εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα προς τους εργαζόμενους.

Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν τα συστήματα ασφαλείας, ένα εσωτερικό καλεντάρι, αλλά και εργαλεία προγραμματισμού. Εργαζόμενοι του Facebook ανέφεραν ότι υπήρχε πρόβλημα με τα τηλεφωνήματα από κινητά της δουλειάς, όπως και να δεχθούν email από ανθρώπους εκτός της εταιρείας. Η πλατφόρμα εσωτερικής επικοινωνίας, το Workplace, επίσης βγήκε εκτός λειτουργίας.

Μάλιστα, κάποιοι εργαζόμενοι στα γραφεία δεν μπορούσαν να μπουν στα κτίρια και σε αίθουσες συνεδριάσεων, επειδή οι ψηφιακές κάρτες τους σταμάτησαν να λειτουργούν. Μηχανικοί ασφαλείας ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να αξιολογήσουν τη διακοπή λειτουργίας επειδή δεν είχαν πρόσβαση στα σημεία των σέρβερ.

Μία μικρή ομάδα εργαζομένων γρήγορα εστάλη στο data center του Facebook στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, για να προσπαθήσει να δοκιμάσει να κάνει «χειροκίνητα reset» στους σέρβερ της εταιρείας, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα που επικαλούνται οι New York Times.

«Απίθανη η κυβερνοεπίθεση»

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές το τι προκάλεσε το blackout. Αρκετές ώρες μετά το «κρασάρισμα», οι ειδικοί ασφαλείας του Facebook ακόμη προσπαθούν να εντοπίσουν τη ρίζα του προβλήματος, σύμφωνα με εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα προς τους εργαζόμενους.

Δύο μέλη της ομάδας ασφαλείας που μίλησαν στους New York Times, με την προϋπόθεση να μην κατονομαστούν, ανέφεραν ότι είναι απίθανο να πρόκειται για κυβερνοεπίθεση, επειδή δεν είναι πιθανό ένα χακάρισμα να είχε επηρεάσει τόσες πολλές εφαρμογές την ίδια στιγμή.

Πιο πιθανή εξήγηση θεωρούν να πρόκειται για λάθος ρύθμιση παραμέτρων στους σέρβερ του Facebook, που δεν επιτρέπουν στους χρήστες να συνδεθούν με τις σελίδες του, όπως το Instagram ή το WhatsApp.

«Γνωρίζουμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα στην πρόσβαση στις εφαρμογές και τα προϊόντα μας. Εργαζόμαστε για να επαναφέρουμε τα πράγματα στην κανονικότητα το ταχύτερο δυνατόν και απολογούμαστε για την όποια ταλαιπωρία», έγραψε στο Twitter ο Άντι Στόουν, εκπρόσωπος του Facebook.

Αργότερα, ο Μάικ Σρέπφερ- επικεφαλής τεχνολογίας του Facebook- ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη» για τα προβλήματα. «Αντιμετωπίζουμε ζητήματα δικτύου και οι ομάδες δουλεύουν όσο πιο γρήγορα γίνεται για τον εντοπισμό των σφαλμάτων και την αποκατάσταση το ταχύτερο δυνατόν», έγραψε ακόμη σε ανάρτηση στο Twitter.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible