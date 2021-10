Το Facebook με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter απολογήθηκε για τα προβλήματα πρόσβασης που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες διεθνώς σε εφαρμογές του.

«Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στις εφαρμογές και τα προϊόντα μας. Δουλεύουμε για να επανέλθουν τα πράγματα στο φυσιολογικό το συντομότερο δυνατό και ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία» αναφέρει το Facebook.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.