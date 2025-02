Αυξήθηκαν οι πιθανότητες ο αστεροειδής 2024 YR4 να χτυπήσει τη Γη και είναι «μεγαλύτερες από ποτέ»

Νέα στοιχεία από την NASA, την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, δείχνουν ότι ο αστεροειδής 2024 YR4 έχει τώρα περισσότερες από 3% πιθανότητες να χτυπήσει τον πλανήτη το 2032.

Σύμφωνα με το γεγονός αυτό, ο αστεροειδής 2024 YR4 είναι ο αστεροειδής με την υψηλότερη απειλή που έχει εντοπιστεί ποτέ. Η NASA δημοσίευσε νέα δεδομένα που υποδηλώνουν ότι ο αστεροειδής 2024 YR4 μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για μερικές από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο, εάν χτυπήσει τη Γη.

Ο αστεροειδής 2024 YR4 θα μπορούσε πιθανότατα να χτυπήσει κατά μήκος ενός «διαδρόμου κινδύνου» τον οποίο η NASA έχει αναγνωρίσει ότι εκτείνεται στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, τη βόρεια Νότια Αμερική, τον Ατλαντικό Ωκεανό, την Αφρική, την Αραβική Θάλασσα και τη Νότια Ασία.

Πόλεις σε αυτή την τροχιά περιλαμβάνουν την Μπογκοτά στην Κολομβία, της οποίας η μητροπολιτική περιοχή φιλοξενεί πάνω από 11,6 εκατομμύρια ανθρώπους, τη μητροπολιτική περιοχή της Βομβάης στην Ινδία, η οποία έχει πληθυσμό 18,4 εκατομμύρια και τη Ντάκα στο Μπαγκλαντές, όπου κατοικούν πάνω από 23,9 εκατομμύρια.

Σήμερα, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία αύξησε τον κίνδυνο ο αστεροειδούς να χτυπήσει τον πλανήτη το 2032 σε 3,1% πιθανότητες, καθιστώντας τον, τον «αστεροειδή με την υψηλότερη απειλή που έχει εντοπιστεί ποτέ». Πριν από δύο εβδομάδες, οι πιθανότητες αυτές ήταν 2,3%.

While still an extremely low possibility, asteroid 2024 YR4's impact probability with Earth has increased from about 1% to a 2.3% chance on Dec. 22, 2032. As we observe the asteroid more, the impact probability will become better known. More: https://t.co/VWiASTMBDi pic.twitter.com/Z1mpb4UPaC