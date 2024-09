Αυτό είναι το νέο iPhone 16 - Οι τιμές και οι δυνατότητές του

Η Apple ανακοίνωσε τα iPhone 16 και 16 Plus, τα οποία η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχουν σχεδιαστεί για μια σειρά νέων χαρακτηριστικών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τιμές του νέου iPhone - φυσικά στις ΗΠΑ - ορίστηκαν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο μοντέλο, ήτοι 799 δολάρια για το iPhone 16 και 899 δολάρια για το iPhone 16 Plus, με χωρητικότητα μνήμης για αμφότερα τα 128 Gigabyte.

Σε ειδική εκδήλωση η Apple παρουσίασε το iPhone 16 καθώς και τα iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro και iPhone 16 Pro Max. Επιλέγοντας το σύνθημα-λογοπαίγνιο «It's Glowtime» σαν παραλλαγή του «showtime» συν τη λάμψη του «glow», και μια εκδοχή του εμβληματικού Δαγκωμένου Μήλου καλυμμένο από ομίχλη, η Apple προσκάλεσε το παγκόσμιο κοινό να παρακολουθήσει τη φετινή εκδήλωση και την παρουσίαση των νέων μοντέλων της.Καθένα από αυτά τα τηλέφωνα θα είναι συμβατό με το Apple Intelligence, τη νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της Apple. Τα χρώματα στα οποία θα κυκλοφορήσει είναι μαύρο, λευκό, μπλε, πετρόλ και ροζ.

Και τα δύο νέα iPhone διαθέτουν ένα κουμπί Capture Camera που επιτρέπει μια λειτουργία οπτικής αναζήτησης που μοιάζει με το Google Lens και αποτελεί επίσης ένα έναυσμα για γρήγορη εκκίνηση της κάμερας για λήψη φωτογραφίας ή λήψη βίντεο.

