«Απλά. Ουάου»: Σπάνιο ηλεκτρικό φαινόμενο απαθανατίστηκε από αστροναύτη της NASA

Μια εντυπωσιακή φωτογραφία ενός σπάνιου ηλεκτρικού φαινομένου που καταγράφηκε στο Μεξικό και στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ μοιράστηκε αστροναύτης της NASA, καθώς περνούσε πάνω από την περιοχή με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η εικόνα δείχνει ένα σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο γνωστό ως TLE (Transient Luminous Event), μια εντυπωσιακή, φωτεινή εκπομπή που σχηματίζεται ψηλά πάνω από καταιγίδες.

Η Nichole «Vapor» Ayers δημοσίευσε τη φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Απλά. Ουάου. Καθώς περνούσαμε πάνω από το Μεξικό και τις ΗΠΑ σήμερα το πρωί, “έπιασα” αυτό το sprite.»

Τα sprites είναι ένας τύπος TLE: μικρές, κόκκινες λάμψεις φωτός που εμφανίζονται σε μεγάλα υψόμετρα, πάνω από ενεργές καταιγίδες, και διαρκούν μόλις κλάσματα του δευτερολέπτου. Αν και είναι δύσκολο να εντοπιστούν από το έδαφος, γίνονται πιο ορατά από το διάστημα, σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων από τη Γη.

Σε ανάρτησή της, η Ayers εξήγησε: «Τα TLEs είναι φωτεινά φαινόμενα που συμβαίνουν πάνω από τα σύννεφα λόγω της έντονης ηλεκτρικής δραστηριότητας από κάτω. Από εδώ πάνω έχουμε εξαιρετική ορατότητα, και αυτές οι εικόνες βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς σχηματίζονται, πώς σχετίζονται με τις καταιγίδες και τι τα προκαλεί».

