H Pfizer ξεκίνησε την δεύτερη από τις τρεις φάσεις των δοκιμών που απαιτούνται, για το αντιικό φάρμακο κατά του κορωνοϊού, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο CEO της εταιρείας Άλμπερτ Μπουρλά.

Πρόκειται για θεραπεία από το στόμα, που προορίζεται για ενήλικες, οι οποίοι δεν ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν έχουν νοσηλευτεί.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά ανέφερε ότι «Η επιτυχία κατά του COVID19 πιθανότατα θα απαιτήσει τόσο εμβόλια όσο και θεραπείες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε την είδηση ότι ξεκινήσαμε μια μελέτη Φάσης 2 (από τις 3) του αντιιικού μας υποψηφίου (φαρμάκου με λήψη από το στόμα), ειδικά σχεδιασμένου για την καταπολέμηση του SARS-CoV-2-σε μη νοσηλευόμενους ενήλικες χαμηλού κινδύνου».

Ο CEO της εταιρείας παράθεσε και το σχετικό έγγραφο που αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η «νέα φάση της κλινικής δοκιμής αφορά στην αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του PF-07321332- υπό έρευνα και από το στόμα χορηγούμενη αντιιική θεραπεία, σχεδιασμένη ειδικά για την καταπολέμηση του COVID-19-σε μη νοσηλευόμενους, συμπτωματικούς ενήλικες, που έχουν επιβεβαιωμένη διάγνωση λοίμωξης SARSCoV-2 και δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νοσηλεία ή θάνατο».

Στην κλινική δοκιμή θα συμμετάσχουν περίπου 1.140 συμμετέχοντες, οι οποίοι θα λαμβάνουν την PF07321332/ριτοναβίρη ή placebo φάρμακο από το στόμα κάθε 12 ώρες για πέντε ημέρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, αυτή η μελέτη αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος κλινικής ανάπτυξης, που αποτελείται από πολλαπλές τρέχουσες και προγραμματισμένες κλινικές δοκιμές για την αξιολόγηση αυτού του πρώιμου θεραπευτικού υποψηφίου φαρμάκου, πρώιμης παρέμβασης για πιθανή χρήση σε ευρεία κλίμακα ασθενών.

«Εάν είναι επιτυχής η έκβαση, το PF-07321332/ritonavir έχει τη δυνατότητα να καλύψει μια σημαντική ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, παρέχοντας στους ασθενείς μια νέα στοματική θεραπεία που θα μπορούσε να συνταγογραφηθεί στις πρώτες ενδείξεις της μόλυνσης, χωρίς να απαιτείται νοσηλεία» αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία..

