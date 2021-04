Η Pfizer και η BioNTech υπέβαλαν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων αίτημα προκειμένου να εγκριθεί το εμβόλιό τους για τον κορωνοϊό σε παιδιά από 12 έως 15 ετών.

Οι δύο φαρμακευτικές εταιρείες ανακοίνωσαν πως το αίτημά τους στον ΕΜΑ βασίζεται σε μια προχωρημένη έρευνα σε περισσότερους από 2.000 εφήβους, που έδειξε ότι το εμβόλιό τους είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Τα παιδιά θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται για άλλα δύο χρόνια, για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.

Ήδη οι δύο εταιρείες είχαν ζητήσει από την FDA, την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, να δώσει το «πράσινο φως» για την επέκταση της χρήσης του εμβολίου τους σε παιδιά από 12 έως 15 ετών.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, ανακοινώνοντας ότι κατατέθηκε το αίτημα, υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη να επεκταθεί η άδεια του εμβολίου προκειμένου να συμπεριλάβει νεαρότερες ηλικιακές ομάδες.

