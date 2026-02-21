Πορτρέτο Ελληνίδας του 100 μ.Χ. στο Λος Άντζελες «φωτίζει» τη διαπολιτισμική Ρωμαϊκή Αίγυπτο

Ένα από τα πιο άρτια και σωζόμενα πορτρέτα μούμιας της Ρωμαϊκής Αιγύπτου παρουσιάζεται στο κοινό στο J. Paul Getty Museum του Λος Άντζελες, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις πολιτισμικού συγχρωτισμού της αρχαιότητας.

Το έργο, γνωστό ως «Mummy Portrait of a Woman» το οποίο χρονολογείται γύρω στο 100 μ.Χ., απεικονίζει την Ισιδώρα, μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής.

Το όνομά της διασώζεται γραμμένο στο ύφασμα της ταφικής περιτύλιξης. Το πορτρέτο ήταν τοποθετημένο στο ύψος του προσώπου πάνω στη μούμια της, σύμφωνα με μια πρακτική που αναπτύχθηκε στη Ρωμαϊκή Αίγυπτο και συνδύαζε αιγυπτιακά ταφικά έθιμα με ελληνορωμαϊκή καλλιτεχνική παράδοση.

Πότε έζησε η Ισιδώρα και η σημασία των πολιτισμικών ζυμώσεων

Η Ισιδώρα έζησε σε μια περίοδο έντονων πολιτισμικών ζυμώσεων, αιώνες μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου από τον Μέγα Αλέξανδρο και υπό ρωμαϊκή κυριαρχία πλέον, που είχε εδραιωθεί από τον Αύγουστο, περιγράφει σχετικά η Wall Street Journal.

Το έργο αποτελεί τεκμήριο της συνύπαρξης τριών αρχαίων πολιτισμών: μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής, θαμμένη με αιγυπτιακό τελετουργικό, αποτυπωμένη με ρεαλιστική τεχνοτροπία ρωμαϊκής αισθητικής.

Το πορτρέτο είναι φιλοτεχνημένο με εγκαυστική τεχνική, με χρωστικές αναμεμειγμένες σε ζεστό κερί μέλισσας, μια απαιτητική μέθοδο που προσδίδει ένταση στο βλέμμα και πλαστικότητα στο πρόσωπο.

Τα κοσμήματα, όπως το στεφάνι, σκουλαρίκια με μαργαριτάρια και τα περιδέραια, αποτυπώνουν την κοινωνική της θέση, με ειδικούς να κάνουν λόγο πως επρόκειτο για μία εύπορη γυναίκα.

Σύμφωνα με ειδικούς, το συγκεκριμένο έργο συγκαταλέγεται στα πιο καλοδιατηρημένα και τεχνικά άρτια από τα περίπου χίλια σωζόμενα πορτρέτα μούμιας σε διεθνείς συλλογές. Η έκθεσή του αναδεικνύει τη σημασία των πορτρέτων αυτών ως μοναδικών παραδειγμάτων προσωπογραφίας της αρχαιότητας, όπου η ατομική ταυτότητα προβάλλεται με ασυνήθιστο ρεαλισμό για την εποχή.

