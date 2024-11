«AI Ιησούς»: Το πείραμα σε παρεκκλήσι που συνδέει την πίστη με την τεχνητή νοημοσύνη

Ένα μοναδικό πείραμα έλαβε χώρα σε καθολικό παρεκκλήσι στην Ελβετία, όπου ένας «AI Ιησούς» – ένα ψηφιακό avatar βασισμένο σε τεχνητή νοημοσύνη – έδινε απαντήσεις σε ερωτήσεις επισκεπτών για ζητήματα πίστης, ηθικής και σύγχρονων προβλημάτων.

Το πείραμα, που ονομάστηκε «Deus in Machina», πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Πέτρου στη Λουκέρνη και προσέλκυσε περίπου 900 επισκέπτες μέσα σε δύο μήνες.

Ο «AI Ιησούς» βρισκόταν τοποθετημένος μέσα σε έναν εξομολογητικό θάλαμο, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους μέσω φωνητικής επικοινωνίας. Οι απαντήσεις του βασίζονταν σε αποσπάσματα από τη Γραφή, με τη χρήση του GPT-4o, ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI. Το avatar, που δημιουργήθηκε μέσω εργαλείων φωνής και βίντεο, ανταποκρινόταν σε πολλές γλώσσες.

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν κάλυπταν ευρύ φάσμα θεμάτων: από την αγάπη και τη μοναξιά, έως τον πόλεμο, τον πόνο, και τη θέση της Εκκλησίας σε ζητήματα, όπως η σεξουαλική κακοποίηση και η ομοφυλοφιλία. Αν και οι περισσότεροι επισκέπτες ήταν Χριστιανοί, συμμετείχαν και άνθρωποι άλλων θρησκειών, όπως Μουσουλμάνοι, Βουδιστές και Ταοϊστές.

