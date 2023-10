Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: «Είμαι θεός, δεν αστειεύομαι»

Δηλώσεις που θα προκαλέσουν συζητήσεις περιλαμβάνει η τελευταία συνέντευξη του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει πως είναι θεός στην πραγματικότητα.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Βρετανό δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν, κι η οποία θα μεταδοθεί την Πέμπτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο βετεράνος πια σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Σουηδός Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μιλάει για όλους και για όλα. «Θέλεις να παίξεις με τη φωτιά; Θα είμαι η φωτιά σου. Αλλά θα καείς», αναφέρει σε ένα απόσπασμα από το σχετικό τρέιλερ. Σε άλλο σημείο τονίζει: «Όταν λέω ότι είμαι θεός, νομίζεις ότι κάνω πλάκα; Δεν αστειεύομαι».

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, που κρέμασε πρόσφατα τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια μετά από μια καριέρα γεμάτη τίτλους και διακρίσεις, σε άλλα σημεία του τρέιλερ ακούγεται να λέει:

Για τον Τζέιμ Μποντ: «Να κάνω τον κακό σε ταινία του Τζέιμς Μποντ; Θα εκμηδένιζα τον Μποντ, αλλά είμαι πολύ ακριβός, δεν δουλεύω δωρεάν»

Για τον Πεπ Γκουαρντιόλα: «Στην πρώτη συνάντηση μαζί του μου είπε: “Να θυμάσαι, οι παίκτες εδώ δεν φτάνουν με Ferrari”. Και εγώ εμφανίστηκα με τη Ferrari μου.»

Για τη σύγκριση γκολ και σεξ: «Το σεξ είναι καλύτερο, όποιος πιστεύει διαφορετικά έχει πρόβλημα με το σεξ, πρέπει να ζητήσει βοήθεια.»

Για τον Ραϊόλα: «Μεγάλη απώλεια. Δεν ήταν απλώς ένας μάνατζερ, ήταν τα πάντα για μένα. Μου λείπει ακόμα, λείπει σε όλους.»

